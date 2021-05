O Γιάννης Οικονόμου στο Delphi Economic Forum VI

Στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή στο Ζάππειο Μέγαρο, συμμετείχε

ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Οικονόμου.

Το θέμα της συζήτησης: «Σύγχρονη Γεωργία: Οι επιπτώσεις της COVID -19 στην απομακρυσμένη επικοινωνία και η ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού».

Στο πάνελ συμμετείχαν οι:

-Μανώλης Παναγιωτόπουλος: Country Commercial Lead, Sector Crop Science, Bayer Hellas

-Θωμάς Αραπογιάννης: Agriculture Vice President, TUV Hellas (TUV NORD)

Δημήτρης Ευθυμιόπουλος: Tomato Procurement and Sustainable Sourcing Mgr, Unilever, Greece

-Ιωάννης Ευαγγελόπουλος: Technical Manager, Novacert, Greece

-Αθανάσιος Γκέρτζης: Prof. in Sustainable Agriculture & Mngmt, Perrotis College of American Farm School of Thessaloniki.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φρόντισε να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις των εποχών και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο παράδειγμα της τηλεκπαίδευσης των νέων αγροτών. “Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τηλε-εκπαιδεύσεις των νέων αγροτών, που είχαν σταματήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και στερούνταν η δυνατότητα στους νέους αγρότες να ολοκληρώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να πάρουν το ποσό που τους αναλογεί. Το κομμάτι αυτό βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, όπως πως και η προσαρμογή μας σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαδικασίες επιβεβαίωσης των μέτρων του ΠΑΑ” τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

“Το οικοσύστημα προσαρμόστηκε έτσι ώστε να μην σταματήσει η ροή σε όλη την αλυσίδα αξίας” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου, και συμπλήρωσε ότι “Η γη δεν έμεινε άσπαρτη”. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ο πρωτογενής τομέας λειτουργεί με όρους παρελθόντος γιατί δεν υπάρχουν οι ψηφιακές δεξιότητες στη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών. “Είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο τα βήματα ήταν σημαντικά ήταν όμως άτακτα και δεν φτάσανε σε τόσο μεγάλο βάθος. Δείξαμε, ωστόσο, μεγαλύτερη ευελιξία έτσι ώστε να γίνονται όλα μέσα στο περιβάλλον και τις συνθήκες του Covid”, διευκρίνισε. “Έχουμε μπροστά μας όχι σταυροδρόμι αλλά μονόδρομο. Να συνεχίσουμε το τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού γιατί είναι συστατικό στοιχείο και της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα αλλά και της προοπτικής που πρέπει να έχει μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που συνεχώς διαμορφώνεται” τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου κατά την τοποθέτησή του.

“Για να πετύχουμε πρέπει να κάνουμε βήματα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. Εκπαίδευση, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας, ψηφιακός μετασχηματισμός ακόμα και του ίδιου του Υπουργείου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα, αν πρώτα δεν ψηφιοποιήσουμε, δεν μετασχηματίσουμε ψηφιακά το σπίτι μας” είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη σωστή και ορθολογική αξιοποίηση των εργαλείων της ΚΑΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση εγγενών προβλημάτων όπου υπάρχουν. “Πρέπει να δημιουργήσουμε κρίσιμα μεγέθη και να καλλιεργήσουμε τη συνεταιριστική κουλτούρα”, τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Γιάννης Οικονόμου, ολοκλήρωσε τον λόγο του με ένα κάλεσμα. “Όλοι όσοι ασχολείστε, συνδράματε, κάνατε γρηγορότερα βήματα από το κράτος σε αυτή την ιστορία, ελάτε να φτιάξουμε παντού στη χώρα πρότυπα ψηφιακά αγροκτήματα, να δείξουμε στους παραγωγούς τι εννοούμε. Πώς γίνεται, τι άμεσο αποτέλεσμα και θετική αξία έχει στη δουλειά, στην προοπτική, στο μέλλον τους για να επιταχύνουμε με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο την προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στην εποχή όχι απλώς που έρχεται αλλά που είναι εδώ”

Τέλος, οι ομιλητές του πάνελ εξήραν την γρήγορη ανταπόκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις νέες απαιτήσεις που δημιούργησε η πανδημία του Covid, καθώς προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες προσαρμογές με ευελιξία.

