Αντιδράσεις για το βίντεο με την Γαλλοϊσραηλινή όμηρο: Συγκλονίζει η μητέρα της

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα «την αθλιότητα, που αποτελεί η σύλληψη αθώων ανθρώπων ομήρων

και την ειδεχθή σκηνοθετημένη παρουσίασή τους», αφού είδε το βίντεο με μια Γαλλοϊσραηλινή όμηρο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε γνώση του βίντεο της Μία Σεμ, Γαλλοϊσραηλινής πολίτη, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τρομοκρατικό κίνημα Χαμάς», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η γαλλική προεδρία.

«Ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της. Η Γαλλία έχει κινητοποιηθεί πλήρως και συνεργάζεται με τους εταίρους της για να απελευθερωθούν οι Γάλλοι όμηροι που κρατά η Χαμάς», προσθέτει η γαλλική προεδρία.

Η Χαμάς μετέδωσε χθες, Δευτέρα, στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram το βίντεο «μιας εκ των αιχμαλώτων στη Γάζα», στο οποίο παρουσιάζεται μια νεαρή γυναίκα να μιλά στα εβραϊκά. Στην λεζάντα του βίντεο αναφέρεται ότι αυτή απήχθη «την πρώτη ημέρα» της επίθεσης της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Η νεαρή λέει ότι κρατείται στη Γάζα και απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωσή της, προσθέτοντας ότι τυγχάνει καλής μεταχείρισης.

«Σας παρακαλώ, βγάλτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό»

Μάλιστα στο βίντεο διακρίνεται ένας γιατρός να δένει το χέρι της 21χρονης. Η νεαρή κοπέλα ζητάει από την κυβέρνηση του Ισραήλ να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γυρίσει ασφαλής στο σπίτι της.

«Με λένε Μία, είμαι είκοσι ενός ετών από το Σοχάμ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γάζα. Γύρισα νωρίς το πρωί του Σαββάτου από ένα πάρτι στο Σντερότ. Τραυματίστηκα σοβαρά στο χέρι. Με έφεραν στη Γάζα και με πήγαν στο νοσοκομείο εδώ. Με φρόντιζαν, μου παρείχαν φάρμακα. Ζητώ απλώς να με γυρίσετε πίσω στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Σας παρακαλώ, βγάλτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό», λέει χαρακτηριστικά η 21χρονη κοπέλα στο βίντεο.

Η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά συνομίλησε την Κυριακή «με τις οικογένειες των οποίων συγγενείς δολοφονήθηκαν ή απήχθησαν, μεταξύ των οποίων αυτή της Μία Σεμ», αναφέρει επίσης. Η Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας και εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου αιφνιδιαστική επίθεση στο Ισραήλ, κρατά έκτοτε, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, σχεδόν 200 ομήρους. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ ότι αυτοί είναι «μεταξύ 200 και 250».

«Φέρτε το μωρό μου πίσω»

«Ικετεύω τον κόσμο να φέρει το μωρό μου πίσω»: Αυτή είναι η έκκληση της μητέρας της κοπέλας η οποία μίλησε στον Τύπο το πρωί της Τρίτης.

Η Keren Sherf Schem, ανάφερε σύμφωνα με τη Haaretz: «Χθες είδα το μωρό μου στην τηλεόραση, είδα ότι είναι ζωντανό. Είδα ότι ήταν… Είχα ακούσει φήμες ότι την πυροβόλησαν στον ώμο ή στο πόδι. Έτσι βλέπω ότι πυροβολήθηκε στον ώμο της. Βλέπω ότι έκανε εγχείρηση, φαίνεται πολύ τρομοκρατημένη. Φαίνεται να πονάει πολύ… Βλέπω ότι λέει αυτά που της λένε, αλλά βλέπω ότι είναι σταθερή. Βλέπω ότι χρειάζεται ιατρική περίθαλψη… Δεν ήξερα [αν] είναι νεκρή ή ζωντανή μέχρι χθες. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι μπορεί να την είχαν απαγάγει. Ικετεύω τον κόσμο να φέρει το μωρό μου πίσω στο σπίτι.

Πήγε μόνο σε ένα πάρτι, σε ένα φεστιβάλ, για να διασκεδάσει. Και τώρα βρίσκεται στη Γάζα και δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν πολλά παιδιά που πήγαν σε αυτό το πάρτι. Υπάρχουν πολλά μωρά, παιδιά, ηλικιωμένοι και επιζώντες του Ολοκαυτώματος που απήχθησαν, που τα σπίτια τους κάηκαν. Πρόκειται για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι και να σταματήσουμε αυτή την τρομοκρατία και να τους φέρουμε όλους πίσω στην πατρίδα».

Hamas Islamist terrorists have released video of an injured Israeli hostage Mia Schem from Gaza.

IDF Statement 👇

Last week, Mia Schem's family was informed by IDF officials that Mia had been adbucted.

IDF representatives are in continuous contact with the family.

The IDF is… pic.twitter.com/nHG587QtF4

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 16, 2023