Βερολίνο: Σε κρίσιμη κατάσταση 7χρονη μετά την επίθεση με μαχαίρι στο σχολείο της

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 7χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε χθες μετά από επίθεση με μαχαίρι

που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, στο σχολείο της στο Βερολίνο όταν ένας 38χρονος πλησίασε μια παρέα κοριτσιών και μαχαίρωσε επανειλημμένα δύο από αυτά.

Η δεύτερη μαθήτρια, οκτώ ετών, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη, αλλά σε σταθερή κατάσταση.

Όπως ανακοίνωσε ο Εισαγγελέας τα κίνητρα του 38χρονου παραμένουν ασαφή, αν και ερευνώνται οι πιθανότητες ψυχικής νόσου και χρήσης ναρκωτικών, καθώς «ο άνδρας ήταν εκτός εαυτού».

Ο 38χρονος άνδρας, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, μπήκε στο σχολείο στην περιοχή Νοϊκέλν, περνώντας τα κάγκελα, λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν στο προαύλιο βρίσκονταν μαθητές της ολοήμερης λειτουργίας. Κατευθύνθηκε προς μια παρέα κοριτσιών που έπαιζαν πινγκ πονγκ και μαχαίρωσε επανειλημμένα τις δύο μαθήτριες, ενώ άλλα παιδιά παρακολουθούσαν. Μετά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάθισε στο έδαφος, άναψε και τσιγάρο και περίμενε μέχρι τη σύλληψή του. «Θεωρούμε ότι πρόκειται για απόλυτα μεμονωμένο περιστατικό» δήλωσε ο εισαγγελέας. «Τι κίνητρα θα μπορούσαν να υπάρχουν για να μαχαιρώσει κανείς δυο παιδιά; Εξετάζουμε ενδεχόμενο ψυχικής νόσου και χρήσης ναρκωτικών» πρόσθεσε και διευκρίνισε ότι ο δράστης κρατείται σε ψυχιατρείο και όχι στις φυλακές.

Αργότερα σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία «απόπειρας ανθρωποκτονίας και πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης». Σύμφωνα με εκπρόσωπο της κρατιδιακής κυβέρνησης, το προσωπικό των σχολείων του Βερολίνου είναι εκπαιδευμένο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ωστόσο, όπως σημείωσε, «δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος».

