Διώρυγα του Σουέζ: Περισσότερα από 100 πλοία είχαν διέλθει έως το πρωί

Περισσότερα από 100 πλοία πέρασαν από τη Διώρυγα του Σουέζ και προς τις δύο κατευθύνσεις μετά την αποκόλληση

του πλοίου Ever Given, που εμπόδιζε τη διέλευση για για περίπου μία εβδομάδα, όπως μετέδωσε η αιγυπτιακή κρατική τηλεόραση. Συγκεκριμένα, σχεδόν 113 πλοία πέρασαν από τη Διώρυγα έως τις 09:00 ώρα Ελλάδας το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τα σχέδια της Αρχής της Διώρυγας, η οποία περιμένει να δει 140 πλοία να περνούν μέσω του θαλάσσιου διαύλου σήμερα μετά την αποκόλληση του Ever Given, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο επικεφαλής της Αρχής Οσάμα Ράμπι δήλωσε πως 95 πλοία θα περάσουν έως τις 19:00 τοπική ώρα και άλλα 45 μέχρι τα μεσάνυχτα επιβεβαιώνοντας πως ελπίζει ότι τα πλοία που παραμένουν σε αναμονή θα έχουν περάσει σε τρεις με τέσσερις ημέρες. Σημειώνεται πως η διέλευση πλοίων μέσω της διώρυγας ξανάρχισε χθες, Δευτέρα, το απόγευμα μετά την αποκόλληση με τη βοήθεια ρυμουλκών του μήκους 400 μέτρων πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από το σημείο όπου είχε προσαράξει στις 23 Μαρτίου.

Από την πλευρά του ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, κατά την επίσκεψή του στην Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ στην Ισμαηλία, δήλωσε πως η καθήλωση ενός τεράστιου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη Διώρυγα επιβεβαίωσε τη σημασία αυτού του θαλάσσιου διαύλου: “Δεν είχαμε ελπίσει κάτι τέτοιο, αλλά η μοίρα έκανε τη δουλειά της. Έδειξε και επανεπιβεβαίωσε την πραγματικότητα και τη σημασία” της Διώρυγας”, είπε ο Σίσι προς το προσωπικό.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας