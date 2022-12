Η Νέα Ζηλανδία ζει ήδη στο… 2023 και ο υπόλοιπος πλανήτης προετοιμάζεται για το νέο έτος

Με φαντασμαγορικά σόου πυροτεχνημάτων, φώτα, πάρτι και… αγκαλιές υποδέχτηκε η Νέα Ζηλανδία το 2023, μετά από τα δύο δύσκολα χρόνια του κορωνοϊού.

Παρότι η νέα έξαρση κρουσμάτων κορωνοϊού στην Κίνα έχει ανησυχήσει τους ειδικούς, τόσο η Νέα Ζηλανδία όσο και οι περισσότερες χώρες του κόσμου δεν έχουν υιοθετήσει κανένα μέτρο για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς.

Και μπορεί η Νέα Ζηλανδία να είναι η πρώτη που γιόρτασε την έλευση του 2023, ωστόσο πυρετώδεις είναι και οι προετοιμασίες στον υπόλοιπο πλανήτη, που αισίως φέτος ξεπέρασε τα οκτώ δισεκατομμύρια πολίτες, και μετρά αντίστροφα για να πει «αντίο» στο 2022 –μια ακόμη δύσκολη χρονιά. Και όχι μόνο λόγο κορωνοϊού. Τη φετινή χρονιά έφυγαν από τη ζωή, μεταξύ άλλων, η βασίλισσα Ελισάβετ, ο Πελέ, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και ο Σίνζο Άμπε.

Εξάλλου το 2022 χαρακτηρίστηκε από τις μαζικές παραιτήσεις εργαζομένων μετά την πανδημία, την παγκόσμια ύφεση και την άνοδο του πληθωρισμού, ένα χαστούκι στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, την κατάρρευση της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων FTX και τη σύλληψη του ιδρυτή της Σαμ Μπάνκμαν- Φριντ, αλλά και την εξαγορά του Twitter από τον Ίλον Μάσκ.

Αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, το 2022 θα συνδέεται με την επιστροφή του πολέμου στην Ευρώπη, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε περισσότερες από 300 ημέρες πολέμου σχεδόν 7.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 10.000 τραυματιστεί, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

16 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Όσοι μένουν στη χώρα είναι αντιμέτωποι καθημερινά με διακοπές ρεύματος, νερού και θέρμανσης, όπως και με τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα, ακυρώθηκε το παραδοσιακό σόου με πυροτεχνήματα, αφού ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν ρώτησε τους κατοίκους πώς θα ήθελαν να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους. «Με έναν ειρηνικό ουρανό πάνω από τα κεφάλια μας», αυτή ήταν η μόνη ευχή των Μοσχοβιτών.

Η κρατική ραδιοτηλεόραση VGTRK έχει υποσχεθεί «μια ατμόσφαιρα ρεβεγιόν, παρά τις αλλαγές στη χώρα και τον κόσμο». Όμως φέτος η εορταστική εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου θα γίνει χωρίς τον παρουσιαστή-σταρ Μαξίμ Γκαλκίν, ο οποίος αυτοεξορίστηκε από τη Ρωσία για να καταγγείλει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

