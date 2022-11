Κάθε παίκτης της Σαουδικής Αραβίας θα πάρει μία Rolls Royce για τη νίκη επί της Αργεντινής

Τρέλα επικρατεί στη Σαουδική Αραβία μετά την ιστορική νίκη της επί της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2022. Η βασιλική οικογένεια ετοιμάζεται

να δώσει ένα απίστευτο δώρο σε κάθε παίκτη της ομάδας.

Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι άλλο θα τους δώσει η βασιλική οικογένεια, αν προκριθούν στη φάση των “16”…

Η βασιλική οικογένεια, θέλοντας να επιβραβεύσει τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας, θα δώσει σε κάθε παίκτη της ομάδας μία Rolls Royce Phantom.

Οι Σαουδάραβες έγραψαν ιστορία στο Μουντιάλ 2022 μετά τη νίκη (2-1) επί της Αργεντινής και θα πάρουν αυτό το απίθανο δώρο.

Saudi Arabia players to get a Rolls-Royce each for defeating Argentina.

Wow 👏🏼 pic.twitter.com/AY3fPQQkWi

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 25, 2022