Λος Άντζελες: Αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς. Μία νεκρή και 4 τραυματίες

Ένα αιματηρό επεισόδιο με θύμα μία γυναίκα και 4 τραυματίες σημειώθηκε στην κομητεία του Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά από την έλευση του νέου έτους, στις 00.30, η τοπική αστυνομία του Χόθορν, έλαβε κλήση με αναφορά για πυροβολισμούς στο Central City East.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομο που έφερε τραύματα από πυροβολισμούς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο από τον τόπο του εγκλήματος κοντά σε εμπορικό κέντρο στη λεωφόρο Crenshaw και τη λεωφόρο Rosecrans. Μία γυναίκα είναι θύμα της επίθεσης ενώ άλλοι 4 νοσηλεύονται

Όπως αναφέρει το Associated Press, μόλις έφτασε η αστυνομία, εντόπισε άνδρα ο οποίος έφερε τραύματα από πυροβολισμούς, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ είναι σε σταθερή κατάσταση η υγεία του.

Επιπλέον, σε νοσοκομεία της περιοχής έσπευσαν και άλλα θύματα, με άλλα μέσα, σύμφωνα με τον σερίφη του τμήματος του Λος Άντζελες, που διενεργεί την έρευνα.

Ένα από τα θύματα, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του να κάνουν λόγο για μία ενήλικη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια προέκυψε πως είναι νεκρή. Επιπλέον, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ οι υπόλοιποι 3 νοσηλεύονται επίσης, αλλά σε σταθερή κατάσταση. Στο σημείο έχουν σπεύσει εκτός από την αστυνομία και το FBI, υπηρεσίες οι οποίες ερευνούν την περιοχή, και ακόμη δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για το περιστατικό.

Οι Αρχές τόνισαν πως δεν υπάρχουν όμηροι από την επίθεση, ενώ δεν υπάρχει ακριβής εικόνα και πληροφορίες για τον δράστη ή τους δράστες.

