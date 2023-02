Μαντλίν: Γονείς 21χρονης: «Δεν παίρνει τα φάρμακά της»

«Συντετριμμένοι» δηλώνουν οι γονείς της 21χρονης Τζούλια Βέντελ, η οποία ισχυρίζεται πως είναι η Μαντλίν ΜακΚάν, που εξαφανίστηκε από θέρετρο στην Πορτογαλία το 2007.

Σε δήλωσή τους προς τα ΜΜΕ υποστηρίζουν πως η κόρη τους σταμάτησε την ψυχιατρική αγωγή που λάμβανε και εκφράζουν φόβους ακόμα και για την υγεία της.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Τζούλια είναι η κόρη, η εγγονή, η αδερφή, η ανιψιά, η ξαδέρφη και η θετή μας κόρη. Έχουμε αναμνήσεις, έχουμε φωτογραφίες», αναφέρουν οι γονείς της 21χρονης, τονίζοντας ότι ανησυχούν πολύ καθώς έχει μετακομίσει από το πατρικό της.

«Πάντα προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε τυχόν καταστάσεις που συνέβαιναν με τη Τζούλια. Πολυάριθμες θεραπείες, φάρμακα, ψυχολόγοι και ψυχίατροι-όλα αυτά παρασχέθηκαν στην Τζούλια. Δεν έμεινε μόνη της. Οι απειλές της Τζούλιας εναντίον μας, τα ψέματα και οι χειρισμοί της, οι δραστηριότητες της στο Διαδίκτυο. Τα είδαμε όλα αυτά και προσπαθήσαμε να τα αποτρέψουμε, να τα εξηγήσουμε, της ζητήσαμε να σταματήσει», σημειώνουν οι γονείς της νεαρής κοπέλας προσθέτοντας πως η 21χρονη πάντα ήθελε να γίνει δημοφιλής.

«Πάντα ήθελε να είναι δημοφιλής. Αυτό που συμβαίνει τώρα της έχει δώσει 1 εκατομμύριο οπαδούς. Φοβόμαστε ότι η Τζούλια θα κάνει το αναπόφευκτο. Το Διαδίκτυο δεν ξεχνά και είναι προφανές ότι η Τζούλια δεν είναι η Μαντλίν» σημειώνουν.

Η Τζούλια Βέντελ, από το Βρότσλαβ της Πολωνίας, ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις ότι ίσως είναι εκείνη η μικρή Μαντλίν, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 2007.

Δημιούργησε μάλιστα έναν λογαριασμό στο Instagram, όπου αναφέρει ότι είναι 21 ετών, αλλά πιστεύει ότι μπορεί να είναι λάθος και τελικά να είναι 19 ετών, όσο θα είναι η Μαντλίν αν ζει.

Επίσης ανέβασε διάφορες φωτογραφίες, με «ομοιότητες» που ισχυρίζεται η ίδια ότι έχει με τη Μαντλίν, ενώ σημείωσε πως μεγάλωσε σε θετή οικογένεια, οπότε πιθανόν οι ΜακΚάν να είναι οι βιολογικοί της γονείς. Ισχυρίστηκε τέλος ότι έχει επαφή με την ξαδέρφη της Μαντλίν. Μέχρι στιγμής η βρετανική αστυνομία δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για την υπόθεση αλλά ούτε και οι γονείς της μικρής Μαντλίν, οι οποίοι έχουν ζητήσει να διεξαχθεί τεστ DNA για να διαπιστωθεί αν όσα ισχυρίζεται η 21χρονη είναι αλήθεια ή όχι.

