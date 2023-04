Μανχάταν: 1 νεκρός και 5 τραυματίες σε κατάρρευση γκαράζ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε όροφος σε τετραώροφο γκαράζ στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων, που βρίσκεται στον αριθμό 57 της οδού Αν, στο Μανχάταν.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο δεύτερος όροφος του κτιρίου κατέρρευσε γύρω στις 16:15 (τοπική ώρα, 23:15 ώρα Ελλάδος) και οχήματα έπεσαν στον πρώτο όροφο. Οι αρχές είπαν ότι υπήρχαν έξι εργαζόμενοι στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης, και όλοι έχουν απεγκλωβιστεί. Ο ένας σκοτώθηκε, τέσσερις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση και ένας ακόμη δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στη Νέα Υόρκη ενώ ο δήμαρχος της πόλης Eρικ Aνταμς βρίσκεται στο σημείο και ενημερώνεται από τους επικεφαλής της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Οι αρχές χρησιμοποιούν UAVs και ρομποτικό «σκυλί» για να αποφύγουν την ανάπτυξη μελών σωστικών συνεργείων μέσα στο κτίριο, καθώς το τμήμα του που παραμένει όρθιο υπάρχει ακόμη κίνδυνος να υποχωρήσει.

Τα αίτια της κατάρρευσης ερευνώνται ενώ ελέγχονται γειτονικά κτίρια για την ασφάλειά τους.

