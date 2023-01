Νεκρή η 4χρονη Αθηνά, μακάβριο φινάλε στην εξαφάνισή της

Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση 4χρονης στην Οκλαχόμα, αφού τα τελευταία ευρήματα δείχνουν πως ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από συγγενή της.

Ένας από τους ανθρώπους που φρόντιζε την 4χρονη Αθηνά και την 5χρονη αδελφή της φέρεται να ξυλοκόπησε το παιδί μέχρι θανάτου την ημέρα των Χριστουγέννων και να έθαψε το σώμα του σε τάφο, πάνω στον οποίο τοποθέτησε ένα κλαδί, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Ο Ιβόν Άνταμς, ένας από τους φροντιστές του κοριτσιού, συνελήφθη δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της 4χρονης και έχει κατηγορηθεί για φόνο και παραμέληση παιδιού. Η σύζυγός του, Αλίσια Άνταμς, κατηγορήθηκε επίσης για παραμέληση παιδιών.

Δεν πρόκειται για εξαφάνιση. Σκότωσε την 4χρονη στο ξύλο και την έθαψε

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η Αλίσια Άνταμς, συγγενής της 4χρονης, φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι ο σύζυγός της γρονθοκόπησε το παιδί μέχρι θανάτου.

Το παιδί δεν κινούταν και τα μάτια του ήταν μόλις ανοιχτά. Στη συνέχεια, την ξάπλωσε στο έδαφος και τη γρονθοκόπησε τουλάχιστον άλλες τρεις φορές στο στήθος. Η Αθηνά δεν κουνήθηκε ξανά.

Μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο Ιβόν μετέφερε το σώμα της Αθηνάς στην παλιά κατοικία του ζευγαριού, περίπου 20 μίλια μακριά στο Rush Springs της Οκλαχόμα.

Όταν επέστρεψε, είπε στην Αλίσια ότι την έθαψε κοντά σε έναν φράκτη που ήταν δίπλα στην παλιά τους κατοικία και ότι τοποθέτησε ένα μεγάλο σπασμένο κλαδί πάνω στον τάφο της.

Η παρουσία του Ιβόν στην περιοχή αποδεικνύεται από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στις 12 Ιανουαρίου στο Phoenix και περιμένει την έκδοση στην Οκλαχόμα. Η Αλίσια Άνταμς κρατείται σε φυλακή της κομητείας της Οκλαχόμα με εγγύηση 500.000 δολαρίων. Είχαν αφήσει την 4χρονη στους κατηγορούμενους για να την προσέχουν…

Οι Αρχές έψαχναν την 4χρονη για αρκετές ημέρες, αφού ένας ταχυδρομικός υπάλληλος βρήκε την αδελφή της να περιφέρεται μόνη έξω από το σπίτι των κατηγορούμενων στις 10 Ιανουαρίου. Η βιολογική μητέρα της Αθηνάς αφήσε την ίδια και την 5χρονη αδελφή της στους Άνταμς τα τελευταία ενάμιση με δύο χρόνια για να τις προσέχουν. Το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας της Οκλαχόμα δήλωσε στις 16 Ιανουαρίου ότι η έρευνα για την εξαφάνιση της 4χρονης μετατράπηκε σε επιχείρηση για την ανεύρεση της σορού της, αφού τη θεωρούσαν νεκρή. Η αστυνομία της Οκλαχόμα ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα λείψανα ενός παιδιού έξω από το Rush Springs στην κομητεία Grady στις 17 Ιανουαρίου, αλλά δεν επιβεβαίωσε εάν ανήκαν στην Αθηνά. Θα μεταφερθούν για εξέταση και θα ανακοινωθεί εάν ανήκουν στο παιδί ή όχι.

URGENT MISSING CHILD ALERT‼️ Cyril, #Oklahoma

4-year-old Athena Brownfield was last seen on January 8, 2023. @OSBI_OK has a second person in custody in connection to the investigation of the missing 4-year-old. pic.twitter.com/jntLXILfG4

— National Center for Missing & Exploited Children (@MissingKids) January 13, 2023