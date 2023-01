Ο Ερντογάν μηνύει τους διαδηλωτές που κρέμασαν ομοίωμά του στη Σουηδία

Ο δικηγόρος του Ερντογάν, ζητά με τη μήνυση που υπέβαλε στην Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας «να ξεκινήσει έρευνα, για τους δράστες των εγκληματικών πράξεων με στόχο τον Πρόεδρό μας», κατά τις διαδηλώσεις στην Στοκχόλμη

Το μένος της Άγκυρας, προκάλεσε η διαμαρτυρία Κούρδων, στη Στοκχόλμη, μπροστά στο Δημαρχείο, όπου ομοίωμα του Ερντογάν κρεμάστηκε ανάποδα σε στύλο, με την εικόνα να ταξιδεύει μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο Ερντογάν σε έξαλλη κατάσταση απαιτεί τις διώξεις των διαδηλωτών, ενώ μέσω του δικηγόρου του, Χουσεΐν Αϊντίν, υπέβαλλε μήνυση εναντίον τους, την ώρα που ο τουρκικός φιλοκυβερνητικός Τύπος μιλά για άθλια ενέργεια.

Όπως ανακοίνωσε ο Αϊντίν, μέσω Twitter, «έχει υποβληθεί ποινική μήνυση στην Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ζητώντας να ξεκινήσει έρευνα, για τους δράστες των εγκληματικών πράξεων με στόχο τον Πρόεδρό μας, κατά τις διαδηλώσεις στην πόλη της Στοκχόλμης, που θεωρείται ότι οργανώθηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση PKK».

Οι εικόνες όπου διαδηλωτές στη Στοκχόλμη, κρέμασαν ανάποδα ομοίωμα του Ερντογάν, έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας τις εντονότατες αντιδράσεις της τουρκικής ηγεσίας.

Αντιδράσεις

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, καταδίκασε- με τον πιο έντονο τρόπο- το περιστατικό και κάλεσε τις σουηδικές αρχές να λάβουν Άμεσα τα απαραίτητα μέτρα κατά των «τρομοκρατικών» ομάδων, όπως τους αποκαλούν. Ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Καλούμε τις σουηδικές αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά των τρομοκρατικών ομάδων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».

Η Σουηδία

Ο Πρέσβης της Σουηδίας στην Άγκυρα κλήθηκε από το Τουρκικό ΥΠΕΞ, να μεταφέρει την αντίδραση της χώρας του. Σύμφωνα με τo Ρόιτερς, από τη μεριά της Άγκυρας τονίστηκε η προσδοκία ότι πρέπει να εντοπιστούν οι δράστες του περιστατικού, να διεξαχθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και η Σουηδία να τηρήσει τις υποσχέσεις της

Το Υπουργείο εξωτερικών της Σουηδίας καταδίκασε το περιστατικό, με τον υπουργό Τομπάιας Μπίλστρομ, να μην αναφέρεται άμεσα σε καμία χώρα.

Ο Μπίλστρομ έγραψε στο Twitter: «Η κυβέρνηση προστατεύει την ανοιχτή συζήτηση για τις πολιτικές επιλογές, αλλά παίρνει σθεναρά αποστάσεις από τις απειλές και το μίσος εναντίον πολιτικών εκπροσώπων. Το να απεικονίζεται ένας εκλεγμένος από τον λαό πρόεδρος ως εκτελεσμένος έξω από το Δημαρχείο είναι αποτρόπαιο». Υπενθυμίζεται ότι η Σουηδία επιδιώκει την έγκριση της Τουρκίας για την υποψηφιότητά της ως μέλους του ΝΑΤΟ, την οποία ζήτησε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πέρυσι. Η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι η Στοκχόλμη πρέπει να πατάξει τις κουρδικές ομάδες, τις οποίες θεωρεί «τρομοκρατικές».

