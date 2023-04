Πάσχα Καθολικών: Το «Χριστός Ανέστη» του Πάπα Φραγκίσκου στα ελληνικά

Στο μήνυμά του Urbi et Orbi (σ.σ. προς την Πόλη και τον Κόσμο) στο τέλος της λειτουργίας του Καθολικού Πάσχα

ο Πάπας Φραγκίσκος ζήτησε από τους πιστούς να ακολουθήσουν την οδό της αμοιβαίας αλληλεγγύης, «η οποία πρέπει να επικρατήσει και στις σχέσεις μεταξύ των εθνών, των κρατών και των ανθρώπων». «Ο Χριστός αναστήθηκε», είπε ο πάπας και στην συνέχεια πρόσθεσε, στα ελληνικά: «Χριστός Ανέστη!».

Ο ποντίφικας, παράλληλα, ζήτησε να ξεπεραστούν οι ένοπλες συγκρούσεις και οι διχασμοί, ενώ αναφέρθηκε σε μηνύματα ελπίδας που φτάνουν από χώρες οι οποίες προσφέρουν βοήθεια και στήριξη στους ανθρώπους που αφήνουν πίσω τους τους πολέμους και την φτώχεια.

Ο ποντίφικας απηύθυνε έκκληση στον Κύριο «να βοηθήσει τον αγαπητό ουκρανικό λαό στην πορεία του προς την ειρήνη και να διαχύσει το πασχαλινό φως, σε όλο τον ρωσικό λαό». Ευχήθηκε, επίσης, να στηριχθούν οι τραυματίες και όλες οι οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα εξαιτίας του πολέμου και να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι αιχμάλωτοι πολέμου, σώοι και αβλαβείς.

Ο Φραγκίσκος παράλληλα στο μήνυμά του ζήτησε να σταματήσουν οι ένοπλες συγκρούσεις στην Συρία, να παρασχεθεί στήριξη σε όσους επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε στην Τουρκία και ίδια την στην Συρία και έκανε σαφή την ανησυχία του, σχετικά τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών στην Μέση Ανατολή, «οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης, για να μπορέσει να ξαναρχίσει ο διάλογος μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων».

Ο ποντίφικας, τέλος, ο οποίος χαιρέτησε τους καρδινάλιους καθήμενος σε αμαξίδιο και στην συνέχεια έκανε τον γύρο της πλατείας με το όχημα «papa mobile», ευχήθηκε να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση στο Λίβανο, να μην χάσουν την ελπίδα οι νέοι που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στην Τυνησία και να ξεπεραστεί στην Αϊτή η κοινωνική, πολιτική και ανθρωπιστική κρίση η οποία εδώ και πολλά χρόνια ταλανίζει τη χώρα.

Pope Francis asked Russians to seek the truth about their country's invasion of Ukraine in his Easter message and appealed for dialogue between Israelis and Palestinians following recent violence https://t.co/1BVDmeDJe8 pic.twitter.com/eEn8yuuJgX

— Reuters (@Reuters) April 9, 2023