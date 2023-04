Πρωθυπουργός Γαλλίας: Η χώρα χρειάζεται μια περίοδο επούλωσης

Η Γαλλία έχει ανάγκη «να πέρασει μια περίοδο επούλωσης» έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων, συχνά βίαιων

εναντίον του σχεδίου συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του προέδρου Μακρόν, δήλωσε η πρωθυπουργός Ελίζαμπεθ Μπορν, παρότι δεν πρότεινε κάποια σαφή λύση για έξοδο από την πολιτική αναταραχή.

FRANCE – Protestors outside the head office of BLACKROCK in Paris.

Still think this is only about pension reforms? It isn’t, this is about Macron ignoring the people and the influence of globalist policies on a nation who didn’t vote for them 🔥

