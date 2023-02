Σεισμός στη Συρία: Κοριτσάκι προστάτευε το κεφάλι του μικρού της αδερφού

Δύο αδερφάκια καταπλακωμένα από τα ερείπια του σπιτιού τους στη Συρία, είναι η φωτογραφία που έχει γίνει πλέον αντιπροσωπευτική της καταστροφής των 7,8 Ρίχτερ

που έπληξαν την Δευτέρα την νοτιοανατολική Τουρκία με χιλιάδες νεκρούς και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Τα δύο παιδάκια, ηλικίας 4 και 6 ετών σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ζωντανά μετά από σχεδόν μία ημέρα. Το κοριτσάκι προστάτευε το κεφάλι του μικρού της αδερφού και άρχισε να χαμογελά για τους διασώστες όταν πλησίασαν.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, ο διασώστης της μιλά με χαρούμενη φωνή για να την ηρεμήσει και το κοριτσάκι φοβισμένο του απαντά.

This video broke my heart 💔

The little girl says to the rescuer when he reaches her: Get me out from under this wreckage,sir,me and my sister, and I will become your slave.#earthquakeinturkey #Syria #هزه_ارضيه #زلزال #İstanbul #earthquake #Turkey #PrayForTurkey pic.twitter.com/U9mMrZdROM

— Zuher Almosa (@AlmosaZuher) February 7, 2023