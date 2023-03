Σεισμός, Τουρκία: Διασώθηκαν σκύλος και άλογο 22 μέρες μετά

Ζωντανά απεγκλωβίστηκαν δύο ζώα σχεδόν ένα μήνα μετά τον σεισμό στην Τουρκία που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 45.000 ανθρώπους.

Αν και δεν υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες τόσες ημέρες μετά, οι διασώστες έβγαλαν σήμερα από τα συντρίμμια έναν σκύλο και χθες ένα άλογο που ανασύρθηκε ζωντανό κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου! Όπως αναφέρει το SkyNews, το άλογο βγήκε όρθιο από το βουνό των ερειπίων, αλλά μεταφέρθηκε σε έναν κτηνίατρο για έναν λεπτομερή ιατρικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας στην Τουρκία, το άλογο έμεινε κάτω από τα ερείπια για 21 ημέρες αφού ελεγχθεί από τον ειδικό, θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του.

