Σεισμός, Τουρκία: Σώθηκε μετά από 11 μέρες και γνώρισε τη νεογέννητη κόρη του

Οι ιστορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις διασώσεις μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία συγκλονίζουν. Μία από αυτές είναι και η ιστορία του Αβτζί

ο οποίος βρέθηκε εγκλωβισμένος στα χαλάσματα ενός κέντρου υγείας μαζί με ακόμη έναν άνδρα.

Μόλις οι διασώστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν-261 ώρες μετά τον σεισμό-το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μιλήσει με συγγενή του στο τηλέφωνο.

Στο βίντεο ακούγεται να ρωτάει: «Είναι καλά η μητέρα μου»; ενώ στη συνέχεια σχηματίζεται ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του όταν ο συνομιλητής του του απαντά κλαίγοντας: «Όλοι είναι καλά».

Αυτό που δεν ήξερε ο Αβτσί ήταν ότι είχε γίνει πατέρας. Την μέρα του σεισμού η γυναίκα του έφερε στον κόσμο την κόρη τους. Το Σάββατο συνάντησε τη γυναίκα του Μπίλγκε και για πρώτη φορά την κόρη του Αλμίλ σε νοσοκομείο της Μερσίνης.

Mustafa Avci, 33 & Mehmet Ali Sakiroglu, 26 were rescued after 261 hrs trapped under the rubble of a health center in Antakya. The video captures the moment Avci learns his family made it— he was reunited with his wife and 12-day-old daughter born the day of the Earthquake. pic.twitter.com/8iEafbBAZf

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) February 17, 2023