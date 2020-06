Ταυτοποίησαν τον βιαστή και δολοφόνο 8χρονης μετά από 38 χρόνια, χάρη στο DNA

Σχεδόν 38 χρόνια μετά, η οικογένεια της 8χρονης Κέλυ Αν Πρόσερ έχει απάντηση για ποιος δολοφόνησε το παιδί τους.



Η αστυνομία στο Κολόμπους του Οχάιο, ανακοίνωσε ότι κατάφερε να εξιχνιάσει μια υπόθεση ανεξιχνίαστη για χρόνια, η οποία αφορά την απαγωγή, την σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία 9χρονης, χάρη σε γενεολογικές δοκιμές.

Η άτυχη Κέλυ Αν απήχθη στις 20 Σεπτεμβρίου του 1982 στην περιοχή που βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Columbus, ενώ πήγαινε από το σπίτι στο σχολείο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η 8χρονη ξυλοκοπήθηκε, παρενοχλήθηκε σεξουαλικά και στραγγαλίστηκε.

Τα στοιχεία που άφησε πίσω ο δράστης είναι αυτά που μετά από τόσα χρόνια οδήγησαν στη λύση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της αστυνομίας της περιοχής, ήταν μια υπόθεση που είχε κλονίσει το τμήμα και όλοι ήθελαν να βρεθεί ο ένοχος. Είχαν συλλέξει κάτι πολύ χρήσιμο το οποίο δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν εκείνη την εποχή. Το DNA. Με τη βοήθεια των σημερινών μέσων, ως δράστης του φρικτού αυτού εγκλήματος ταυτοποιήθηκε ένας άνδρας ονόματι Harold Warren Jarrell, ο οποίος εκείνη την εποχή δεν βρισκόταν καν στη λίστα των υπόπτων. Το 1977 ο παιδόφιλος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για την απαγωγή ενός άλλου κοριτσιού. Αφέθηκε ελεύθερος τον Ιανουάριο του 1982, οκτώ μήνες πριν σκοτώσει το άτυχο κορίτσι,

Η οικογένεια ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για την αφοσίωσή τους στην υπόθεση και την τελική επίλυσή της, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα.

«Όταν η Κέλυ Αν έφυγε για το σχολείο, εκείνο το πρωινό της 20ης Σεπτεμβρίου του 1982, δεν περιμέναμε ότι ο χρόνος μας μαζί της θα τελειώσει έτσι απότομα ή ότι το μέλλον μας θα αλλάξει με τρόπο που δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

Τη μία στιγμή είχαμε το παιδί μας και ξαφνικά το μόνο που απέμεινε ήταν αναμνήσεις, φωτογραφίες στις οποίες δεν μεγάλωσε ποτέ, ένα ημερολόγιο, ένας τάφος και κομμάτια της ζωής της αποθηκευμένα σε ένα κουτί», ανέφερε η οικογένεια σε επιστολή της.

Τον Μάρτιο, το αστυνομικό τμήμα συνεργάστηκε με την Advance DNA, μια ερευνητική εταιρεία γενεαλογίας, η οποία χρησιμοποιεί το δείγμα DNA για να φτιάξει ένα οικογενειακό δέντρο για τον πιθανό δράστη.

Παρ’ ότι είχε πεθάνει στο Λας Βέγκας, η αστυνομία κατάφερε να εξακριβώσει την σύνδεση μεταξύ του Jarrell και της Κέλυ Αν αφού έλαβε δείγματα DNA από τους συγγενείς του. Ο Jarrell εργαζόταν για έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό στο Κολόμπους για μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1970 και του 1980, ενώ έκανε και άλλες περίεργες δουλειές, για τις οποίες δεν δόθηκαν περεταίρω στοιχεία.

