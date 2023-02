Τουρκία: Έτρωγαν έντομα και χώμα οι 3 που βγήκαν ζωντανοί από τα ερείπια, μετά από 10 μέρες

Μετά από 13 μέρες τρεις άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού βγήκαν ζωντανοί μέσα από τα ερείπια της πολυκατοικίας Kanatlı.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στο Χατάι με με αμείωτη ένταση. 296 ώρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου από το οποίο σκοτώθηκαν περισσότεροι από 45.000 άνθρωποι η απίστευτη είδηση ήρθε από την οδό General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı στην κεντρική περιοχή Antakya του Χατάι.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τους τρεις ανθρώπους να μεταφέρονται σε ασθενοφόρα. Ως εκ θαύματος τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, διασώθηκαν από τα ερείπια του διαμερίσματος.

Οι ομάδες διέσωσαν ένα παιδί, μια γυναίκα και έναν άνδρα, των οποίων η ταυτότητα δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί 296 ώρες μετά τον σεισμό. Όπως έγινε γνωστό οι άνθρωποι που έμειναν εγκλωβισμένοι για να επιβιώσουν έτρωγαν χώμα, λουλούδια και έντομα.

