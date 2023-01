Το Πακιστάν προτείνει τον Ερντογάν για το Νόμπελ Ειρήνης!

Πακιστανοί βουλευτές πρότειναν σήμερα, Τετάρτη (4/1) τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το Νόμπελ Ειρήνης για τις «προσπάθειές του να επιλύσει την ουκρανική κρίση».

«Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας μετατράπηκε γρήγορα σε σημείο ανάφλεξης σε ό,τι αφορά στα πυρηνικά, που θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε καταστροφή για ολόκληρο τον κόσμο. Λόγω των άοκνων προσπαθειών του (Ερντογάν), των έγκαιρων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων και με τις δύο πλευρές, απέτρεψε μόνος του μια παγκόσμια καταστροφή», έγραψε ο Μοχάμεντ Σαντίκ Σαντζράνι, πρόεδρος της Γερουσίας του Πακιστάν, σε επιστολή του προς τη νορβηγική επιτροπή Νόμπελ.

«Η Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας έσωσε επίσης την περιοχή από έναν καταστροφικό λιμό», τονίζεται ακόμα.

Αποκαλώντας τον Ερντογάν «πραγματικό πολιτικό και ηγέτη, που προσπαθεί πάντα για τη βελτίωση και την ευημερία όχι μόνο της χώρας του, αλλά και του κόσμου γενικότερα», ο Σαντζράνι υπογράμμισε ότι ο Τούρκος πρόεδρος «μεταφέρει το αληθινό μήνυμα του Αγίου Προφήτη Μωάμεθ και τις διδασκαλίες του για ειρήνη, ανεκτικότητα και αγάπη για όλη την ανθρωπότητα, καθώς συνεχίζει να καταρρίπτει τους μύθους και τις παρανοήσεις που σχετίζονται με τις ισλαμικές διδασκαλίες».

Η Γερουσία ανακοίνωσε ότι κατέγραψε επίσημα την υποψηφιότητα υπέρ του Τούρκου ηγέτη την Τετάρτη.

Chairman Senate, Muhammad Sadiq Sanjrani through a letter has officially registered the nomination in favour of Turkish President @RTErdogan for the "Nobel Peace Prize" for his efforts to resolve the Ukrainian crisis in a letter addressed to Norwegian Nobel Committee…1/3 🇹🇷🇵🇰 pic.twitter.com/TdutdIrLcO

— Senate of Pakistan (@SenatePakistan) January 4, 2023