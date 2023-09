Το χάος από τη φωτιά στη γαμήλια δεξίωση με τους 113 νεκρούς, ο γαμπρός περιγράφει

«Είμαστε νεκροί μέσα μας»: Αυτό δήλωσαν ο γαμπρός και η νύφη, το γαμήλιο γλέντι των οποίων κατέληξε σε καταστροφή μετά από πυρκαγιά που σκότωσε περισσότερους από 100 καλεσμένους τους στο Ιράκ.

Ο 27χρονος Ρέβαν και η 18χρονη Χάνεε, επέζησαν της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα γάμου στο Καρακός, στην επαρχία Νινευή του βόρειου Ιράκ. Από την πυρκαγιά σκοτώθηκαν 113 άτομα ενώ τουλάχιστον 150 τραυματίστηκαν.

«Είμαστε νεκροί. Η σύζυγός μου έχασε μητέρα και αδερφό»

Όπως δήλωσε ο γαμπρός στο Sky News, έχασε 15 μέλη της οικογένειάς του στη φωτιά, ενώ πρόσθεσε πως η σύζυγός του «δεν μπορεί να μιλήσει« μετά την απώλεια 10 συγγενών της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας και του αδερφού της. Ο πατέρας της βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ναι, καθόμαστε εδώ μπροστά σας ζωντανοί. Αλλά μέσα μας είμαστε νεκροί. Είμαστε μουδιασμένοι. Είμαστε νεκροί μέσα μας» είπε ο γαμπρός.

Η άποψη του γαμπρού για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γαμήλια δεξίωση

Στη γαμήλια δεξίωση το βράδυ της Τρίτης, πιστεύεται πως υπήρχαν περίπου 900 καλεσμένοι, όταν η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10.45 το βράδυ.

Κι ενώ οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για πυροτεχνήματα που άναψαν κατά τη διάρκεια του πρώτου χορού του ζευγαριού και ευθύνονται για την πυρκαγιά, ο Ρέβαν πιστεύει ότι η φωτιά ξεκίνησε με κάποιο τρόπο από το ταβάνι. «Θα μπορούσε να είναι βραχυκύκλωμα, δεν ξέρω. Αλλά η φωτιά ξεκίνησε από το ταβάνι. Νιώσαμε τη ζέστη… Όταν άκουσα το τρίξιμο, κοίταξα το ταβάνι» είπε. «Τότε το ταβάνι, που ήταν όλο νάιλον, άρχισε να λιώνει. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα».

Βίντεο που μοιράστηκαν στα social media λίγο μετά την τραγωδία, δείχνει το ζευγάρι να χορεύει καθώς φλεγόμενα κομμάτια έπεφταν από την οροφή.

Παράλληλα, ο γαμπρός προσθέτει πως κατά τη διάρκεια του χορού έγινε διακοπή ρεύματος και όταν επανήλθε το ρεύμα «είδε φωτιά» στο ταβάνι. Τότε ήταν που ο κόσμος άρχισε να «ουρλιάζει» και να «τρέχει μακριά».

«Άρπαξα τη γυναίκα μου και άρχισα να την σέρνω»

Συνέχισε περιγράφοντας το πώς βοήθησε τη σύζυγό του, η οποία δεν μπορούσε να περπατήσει λόγω του νυφικού της. «Άρπαξα τη γυναίκα μου και άρχισα να την σέρνω. Συνέχισα να την σέρνω και να προσπαθώ να την βγάλω από την είσοδο της κουζίνας. Καθώς ο κόσμος έφευγε, την ποδοπατούσε. Τα πόδια της έχουν τραυματιστεί». Ο Ρέβαν είπε επίσης ότι υπήρχε μόνο ένας πυροσβεστήρας, ο οποίος «δεν λειτούργησε». Περιγράφοντας πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα, είπε ότι δύο μικρά πυροτεχνήματα άναψαν όταν άρχισαν να χορεύουν ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν άλλα τέσσερα. Ο ιδιοκτήτης της αίθουσας τους είχε διαβεβαιώσει πως τα πυροτεχνήματα ήταν ηλεκτρικά

Είπε επίσης πως ο πατέρας του είχε κάνει ερωτήσεις σχετικά με τον κίνδυνο τα πυροτεχνήματα αυτά να προκαλέσουν σπινθήρες που θα μπορούσαν να «πέσουν στο νυφικό της νύφης» και να «πάρουν φωτιά», αλλά του είχαν πει οι ιδιοκτήτες της αίθουσας εκδηλώσεων πως τα πυροτεχνήματα ήταν ηλεκτρικά, οπότε «μπορείτε να βάλετε το χέρι σας επάνω τους και δεν θα καεί».

Το νεαρό ζευγάρι θρηνεί τώρα την απώλεια των καλεσμένων του. «Οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι αγαπημένοι μας έχουν όλοι φύγει. Πριν από δύο μέρες θάψαμε τον θείο της Χάνεεν και τις δύο κόρες του. Χθες θάψαμε τον άλλο θείο της. Σήμερα θάψαμε την κόρη του και την μητέρα της. Ο πατέρας της είναι σε κρίσιμη κατάσταση» ανέφερε ο γαμπρός.

«Η θεία μου πέθανε. Η αδερφή μου έπαθε εγκαύματα. Ο σύζυγός της έχει εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Ο θείος μου έχασε 7 μέλη. Τόσοι πολλοί άνθρωποι. Και κάθε μέρα μαθαίνουμε κι άλλα νέα».

«Δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε εδώ»

Η καταστροφή αυτή, τους οδηγεί πλέον να φύγουν από την γενέτειρά τους. «Αυτό ήταν, δεν μπορούμε να ζήσουμε πια εδώ. Εννοώ ότι κάθε φορά που προσπαθούμε να έχουμε λίγη ευτυχία, κάτι τραγικό μας συμβαίνει και καταστρέφει την ευτυχία μας. Οπότε είναι καλύτερο για εμάς να φύγουμε» δήλωσε στο Sky News. Και πρόσθεσε: «Τη νύχτα του γάμου μας… γιατί συνέβη αυτό; Τι κάναμε; Γιατί συνέβη κάτι τέτοιο»;

Υπενθυμίζεται πάντως, πως τα εξαιρετικά εύφλεκτα οικοδομικά υλικά έχουν επισημανθεί τόσο από τους αξιωματούχους της πολιτικής προστασίας όσο και από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ως πιθανός παράγοντας που συνέβαλε στην ταχεία κατάρρευση του κτιρίου.

Μετά την πυρκαγιά, ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμεντ Σια’ αλ Σουντανί δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επικοινώνησε με τον κυβερνήτη της επαρχίας Νινευή και τους υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας της χώρας του, δίνοντάς τους εντολή «να κινητοποιήσουν όλες τις προσπάθειες για την παροχή ανακούφισης σε όσους επλήγησαν από το ατυχές συμβάν».

A new video was recently published of the moment the Hamdaniyah fire occurred in Iraq. Which killed more than 100 people.💔 pic.twitter.com/wRhubzPdgi

— Orhan Qereman (@Orhan_Qereman) September 28, 2023