Εστίαση: Ένας στους τρεις στην Περιφέρεια πάει για «λουκέτο»

Στα όρια της κατάρρευσης βρίσκεται ο κλάδος της εστίασης, καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα του κορωνοϊού δείχνουν

ότι θα αργήσει η επαναλειτουργία των καταστημάτων, ενώ υπό το βάρος των χρεών και της αδυναμίας της κυβέρνησης να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη, προχωρά σε κινητοποιήσεις συμβολικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, σε τηλεδιάσκεψη συλλόγων εστίασης αποφασίστηκε να γίνει μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα με περιορισμένο αριθμό ατόμων ώστε να μην παραβιάζονται τα μέτρα προστασίας, καθώς και παράσταση έξω από το Μαξίμου.

Την ίδια ώρα καθώς πυκνώνουν τα λουκέτα στην Αθήνα, η επαρχία ζει το δράμα του lockdown σε πολλαπλάσιο βαθμό, καθώς η εστίαση είναι σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας.

Επιπλέον λείπουν και οι φοιτητές από τις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας που σημαίνει ότι ούτε η διανομή κατ’ οίκον (delivery) μπορεί να δουλέψει.

«Αν το δούμε καθαρά λογιστικά, το 50% των καταστημάτων στην Αχαΐα πρέπει να κλείσουν. Και να δεν γίνει αυτό, δεν θα γίνει μόνο και μόνο επειδή μπορεί να φέρει ένα μικρό εισόδημα για να ζήσουν οι οικογένειες των καταστηματαρχών. Όμως θα μιλάμε για “επιχειρήσεις ζόμπι” που θα τις βρούμε ως πρόβλημα μπροστά μας» λέει στο CNN Greece o κ. Σπύρος Στεργίου, πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας.

«Η Αχαΐα έχει 3.000 καταστήματα εστίασης, που απασχολούν περίπου 30.000 ανθρώπους. Είναι μια βαριά βιομηχανία για την Αχαΐα, η οποία είναι σχεδόν τελευταία σε οικονομικούς δείκτες στη χώρα και το 30% του πληθυσμού ζει από αυτή την δραστηριότητα. Επιπλέον χάσαμε ήδη ένα καρναβάλι ,το οποίο είναι ζωοποιό για την πόλη και θα χάσουμε άλλο ένα όπως φαίνεται, ενώ δεν έχουν έρθει όπως και σε άλλες πόλεις οι φοιτητές» τονίζει ο κ. Στεργίου.

Αγανάκτηση και ανασφάλεια επικρατεί στη Θεσσαλονίκη όπως λέει στο CNN Greece o κ. Ιωάννης Φιλοκώστας, πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων-Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης.

«Ακόμη και τα μαγαζιά που δουλεύουν με delivery ή take away είναι και αυτά σε πτωτική τάση, τουλάχιστον 30% με 40%. Από το καλοκαίρι έχουν πληγεί τα εισοδήματα όλων των εργαζομένων και αυτό αποτυπώνεται και στο πως αγοράζουν πλέον φαγητό απ’ έξω. Το λιανεμπόριο μέχρι πρόσφατα ήταν κλειστά άρα μιλάμε για ένα αγοραστικό κοινό που μειώθηκε κατά τουλάχιστον 60%. Τι έμεινε; Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι δεν βγαίνουν έξω γιατί φοβούνται άρα μένει ελάχιστο αγοραστικό κοινό» λέει ο κ. Φιλοκώστας.

Στη Θεσσαλονίκη κλείνουν συνέχεια καταστήματα, λέει ο κ. Φιλοκώστας, «και μπορώ να σας πω εγγυημένα ότι 30 με 40 μαγαζιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουν ήδη βάλει λουκέτο».

Το γεγονός ότι λείπουν και οι φοιτητές από τις παραδοσιακές φοιτητουπόλεις τονίζουν εκτός από τον κ. Στεργίου και ο κ. Φιλοκώστας αλλά και η κυρία Μαρία Αντωνακάκη πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματικών Επισιτισμού και Διασκέδασης νομού Ηρακλείου και ο κ. Χρήστος Τάτσης, πρόεδρος τους Σωματείου Καφέ-Μπαρ, Κέντρων Διασκέδασης και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Ιωαννίνων.

«Στο Ηράκλειο ένας στους τρεις θα κλείσει οριστικά» λέει στο CNN Greece η κυρία Αντωνακάκη.

«Από αυτό μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος της ζημιάς. Ήδη πολλές επιχειρήσεις στο κέντρο του Ηρακλείου έχουν βάλει λουκέτο.

Τα μέτρα βοήθειας και οι επιστρεπτέες δεν βοήθησαν και φανταστείτε το πρόβλημα στο Κέντρο του Ηρακλείου που τα ενοίκια είναι πολύ υψηλά. Επιπλέον έχουμε απορρίψει το να ανοίξουμε μόνο σε εξωτερικούς χώρους γιατί με τις πληρότητες που μας βάζουν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τα καταστήματα».

«Η εστίαση στην Κρήτη απασχολεί πάνω από 30.000 εργαζόμενους και αυτό που έχουμε ζητήσει είναι να επιδοτηθεί όχι μόνο η ανεργία αλλά και η εργασία, δηλαδή εμείς οι εργαζόμενοι. Επιπλέον να δοθεί η ευκαιρία στους εργαζόμενους να δουλέψουν με υποαπασχόληση χωρίς να χάνουν το ταμείο ανεργίας τους κάτι που θα δώσει ένα κίνητρο τους εποχικούς να δουλέψουν σε άλλες επιχειρήσεις όταν κλείσουν τα εποχιακά μαγαζιά» καταλήγει η κυρία Αντωνακάκη.

Στα Γιάννενα αυτή τη στιγμή δουλεύει σχεδόν το 20% των καταστημάτων με delivery και take away λέει στο CNN Greece o κ. Τάτσης.

Είναι ο μόνος τρόπος για κάποιους να βγάλουν κάποια χρήματα. Στο πρώτο lockdown το ποσοστό ήταν περίπου 15%.

Στο νομό Ιωαννίνων υπάρχουν περίπου 1.300 καταστήματα εστίασης και το παράπονο των επαγγελματιών είναι αφενός ότι δεν μοιράστηκαν δίκαια τα χρήματα της βοήθειας που έδωσε η Περιφέρεια, με αποτέλεσμα πολλοί μαγαζάτορες να μείνουν εκτός και επιπλέον καθυστέρησε πολύ ο Δήμος να εφαρμόσει την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις. Ενώ θα μπορούσε να το είχε κάνει από τον Μάρτιο το έκανε την περασμένη εβδομάδα» τονίζει ο κ. Τάτσης.

Το θέμα της οικονομικής βοήθειας από την Περιφέρεια εγείρει και ο κ. Φιλοκώστας εκφράζοντας την αγανάκτηση των συναδέλφων του λέγοντας ότι από τις 20.000 επιχειρήσεις που έκαναν αίτηση στην Κεντρική Μακεδονία για να πάρουν ένα ποσό από τα 200 εκατομμύρια του προγράμματος στήριξης, πληρώθηκαν μόνο οι 6.500. «Είχαμε προτείνει να πληρωθούν όλες οι επιχειρήσεις αναλογικά, να πάρουν δηλαδή όλοι από λίγα. Δώσανε μέχρι και 50.000 ευρώ σε κάποιους. Αν κρατούσαν έξω 30 εκατομμύρια από τα 200 θα μπορούσαν να δώσουν σε 15.000 επιχειρήσεις από 2.000 ευρώ. Και αυτά θα ήταν μια σημαντική βοήθεια, αλλά δεν το έκαναν» καταλήγει ο κ. Φιλοκώστας.

Και οι τέσσερις πρόεδροι εκφράζουν την αγανάκτηση του κλάδου για το λόγο ότι η βοήθεια που δίνει το κράτος και οι επιστρεπτέες δεν αρκούν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς χρέη στις επιχειρήσεις που κάποια στιγμή δεν θα είναι διαχειρίσιμα.

