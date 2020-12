Λιανεμπόριο: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για την εορταστική κίνηση

Οι δύσκολες και σύνθετες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία περιόρισαν κατά 70% την αγοραστική δραστηριότητα του λιανεμπορίου στην Αττική.



Τα πρώτα συμπεράσματα από την αγορά, τόσο από μικρά μεμονωμένα συνοικιακά, όσο και από μεγάλα εμπορικά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων της Αττικής, δείχνουν πως συνολικά ο κύκλος εργασιών σε αξία και όγκο κυμάνθηκε φέτος πριν τα Χριστούγεννα μεταξύ 35% και 40% του αντίστοιχου περυσινού.

Επιπλέον, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η λειτουργία του click away, επέτρεψε στις μικρές επιχειρήσεις να κάνουν από 5% έως το πολύ 20% του περυσινού ημερήσιου τζίρου τους ενώ η μάχη για τη διεκδίκηση του εορταστικού τζίρου στο λιανεμπόριο, εκτιμάται ότι με τις ελάχιστες μέρες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους, υπολείπεται κατά πολύ του περυσινού, με περίπου 1,5 δισ. ευρώ πωλήσεις.

Αυτά ανέφερε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και προέδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης σε δηλώσεις του σχετικά με την πορεία της φετινής εορταστικής αγοράς.

Ο κ. Κορκίδης δήλωσε αναλυτικά τα εξής:

«Σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, e-shop και σε «click away» δόθηκε φέτος η μάχη για τη διεκδίκηση του εορταστικού τζίρου στο λιανεμπόριο, που εκτιμάται ότι με τις ελάχιστες μέρες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους, υπολείπεται κατά πολύ του περυσινού, με περίπου 1,5 δισ. ευρώ πωλήσεις. Οι αλυσίδες και οι μεγάλες επιχειρήσεις σίγουρα είχαν το προβάδισμα στην on line εξυπηρέτηση των καταναλωτών, αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις αντέδρασαν εγκαίρως προσπαθώντας με εξ αποστάσεως πωλήσεις να μετριάσουν τη χασούρα τους. Οι περισσότεροι μάλιστα μικροί έμποροι με ευρηματικότητα αξιοποίησαν την ευελιξία και τη ταχύτητα τους παραδίδοντας τις παραγγελίες αυθημερόν, εκμεταλλευόμενοι το «μποτιλιάρισμα» των γνωστών e-shops και εταιριών courier. Επίσης αξιοποίησαν τη προσωπική επαφή με τους τακτικούς πελάτες τους, αφού με βιντεοκλήσεις και delivery εξυπηρέτησαν τις εορταστικές ανάγκες για οικογενειακά δώρα. Όλοι οι κλάδοι του λιανεμπορίου ενεργοποιήθηκαν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους, μετά την αρχική παγωμάρα που προκάλεσε η απόφαση να μην ανοίξουν τα καταστήματα στις γιορτές, προσπαθώντας να σώσουν ό,τι σώζεται μετριάζοντας απώλειες, που έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένες.

Συγκεκριμένα οι διασωθέντες της λιανικής τη φετινή χρονιά και κατά συνέπεια στην εορταστική αγορά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, είναι η λιανική τροφίμων και φαρμακευτικών ειδών με αύξηση 4%, οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών με 10% και γενικότερα οι «online» πωλήσεις με επιπλέον αύξηση 15%. Οι πληγέντες είναι πάνω από 40 κλάδοι του λιανεμπορίου, με μεγάλους χαμένους τα καταστήματα πώλησης ρολογιών και κοσμημάτων με -47%, καλλυντικών με -37%, ένδυσης με -30%, υπόδησης με -29%, επίπλων και ειδών οικιακής χρήσης με -19%. Οι επιλογές και προτιμήσεις στα δώρα δεν άλλαξαν ούτε φέτος.

Αναγκαστικά λοιπόν, φέτος στις γιορτές είχαμε μόνο μια επιλογή με μια πολύ περιορισμένη «υβριδική» λειτουργία των καταστημάτων του λιανεμπορίου, που βεβαίως δεν αντιστάθμισε, επ’ ουδενί, τη φυσική παρουσία του καταναλωτή σε ένα κατάστημα, ούτε τον όγκο και την αξία των πωλήσεων, αντίστοιχων περιόδων προηγούμενων ετών, ακόμα και εντός βαθιάς οικονομικής κρίσης. Σύμμαχοι στην προσπάθεια επιβίωσης για εκείνους που δεν είχαν τις υποδομές e-shop, φαίνεται να ήταν οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και οι μεγάλες πλατφόρμες, με τη στήριξη των Επιμελητηρίων και των τοπικών Εμπορικών Συλλόγων, που επιστράτευσαν επικοινωνιακές και ενημερωτικές καμπάνιες για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές με το click away. Αλλωστε το γεγονός ότι πάνω από τους τρεις στους δέκα καταναλωτές έκαναν τις αγορές τους μέσω του πειραματικού click away δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, όταν μάλιστα δεν είναι ακόμα γνωστό πότε θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα λειτουργίας της αγοράς.

Επισημαίνεται πως για τη χρήση του click away δεν απαιτείται από τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις να διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων, ούτε ειδικές υποδομές, ούτε γνώσεις προγραμματισμού, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τον υβριδικό τρόπο πώλησης παράδοσης εκτός καταστήματος και να δέχονται παραγγελίες μέσω τηλεφώνου.

Σε κάθε περίπτωση οι καταστηματάρχες της Περιφέρειας Αττικής, προσπάθησαν να ανταποκριθούν με κάθε ασφαλή και δυνατό τρόπο στις καταναλωτικές ανάγκες των πελατών τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η λειτουργία του click away, επέτρεψε στις μικρές επιχειρήσεις να κάνουν από 5% έως το πολύ 20% του περυσινού ημερήσιου τζίρου τους. Επίσης πρόσφατη έρευνα του Ο.Π.Α. εκτιμά πως φέτος στις γιορτές οι 7 στους 10 καταναλωτές περιόρισαν στο 1/3 τις αγορές τους, με 3 στους 10 να μην κάνουν καθόλου αγορές ή το πολύ μέχρι 50 ευρώ οι 2 στους 10 να κάνουν αγορές μέχρι 100 ευρώ, οι 3 στους 10 μέχρι 200 ευρώ και οι 2 στους 10 μέχρι ή άνω των 500 ευρώ.

Οι δύσκολες και σύνθετες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία περιόρισαν κατά 70% την αγοραστική δραστηριότητα του λιανεμπορίου στην Αττική. Τα πρώτα συμπεράσματα από την αγορά, τόσο από μικρά μεμονωμένα συνοικιακά, όσο και από μεγάλα εμπορικά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων της Αττικής, δείχνουν πως συνολικά ο κύκλος εργασιών σε αξία και όγκο κυμάνθηκε φέτος πριν τα Χριστούγεννα μεταξύ 35% και 40% του αντίστοιχου περυσινού. Όσο για την κίνηση της αγοράς την τελευταία Κυριακή του χρόνου, μάλλον «την πήρε ο άνεμος». Με μόλις λοιπόν τέσσερις μέρες να απομένουν πριν ολοκληρωθεί η δραματική αυτή χρονιά δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές, αλλά τα εμπορικά καταστήματα σε κάθε τοπική αγορά έχουν ανάγκη από ένα «κλικ» στήριξης μας».

Μοιραστείτε με τους φίλους σας