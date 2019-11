Ο Δρ. Ιωάννης Ανδρόνογλου νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Αλεξάνδρειου Ωδείου Γιαννιτσών

Το Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών (Α.Δ.Ω.Γ.) άνοιξε τις πύλες του στους ήδη υπάρχοντες σπουδαστές του όπως και σε νέους

που επιθυμούν να γίνουν μέτοχοι της Τέχνης και Επιστήμης της Μουσικής. Ας σημειωθεί το Α.Δ.Ω.Γ. αποτελεί εγγυητή διασφάλισης της ποιότητας μουσικών σπουδών στον Δήμο Πέλλας σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του. Έτσι, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας, υπό την προεδρία του Αθανάσιου Επιτροπάκη, ο Δρ. Ιωάννης Ανδρόνογλου ανέλαβε την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών για την Ακαδημαϊκή Περίοδο 2019-20.

Ο Ιωάννης Ανδρόνογλου είναι Διδάκτωρ Μουσικολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Επίσης, θεωρείται από τους σημαντικότερους Έλληνες κιθαριστές με διεθνή ακτινοβολία. Έχει χαρακτηριστεί ως «απόλυτος κυρίαρχος της τεχνικής» από τον Ιταλικό Τύπο και ως «εύστροφος, δυναμικός και γεμάτος πάθος ερμηνευτής που ξέρει να καινοτομεί» από το σημαντικότερο Αμερικανικό περιοδικό για κιθάρα, το Soundboard.

Γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας. Ξεκινά τις σπουδές κλασσικής κιθάρας στο Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών (του οποίου διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του κατά την περίοδο 2007-2014). Πραγματοποιεί το πρώτο του ρεσιτάλ καθώς και την πρώτη του σύμπραξη ως σολίστ με Ορχήστρα Δωματίου, σε ηλικία 13 ετών. Είναι απόφοιτος των τάξεων των: Β.Βαλαβάνη (πτυχίο κιθάρας), Κ. Κοτσιώλη (Δίπλωμα Σολίστ). Επίσης, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπως και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (κατεύθυνση: εκτέλεση κιθάρας), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Magister Artium-Gitarre) του Πανεπιστημίου Mozarteum-Salzburg. Τον Νοέμβριο του 2017 ολοκληρώνει με Άριστα τη διδακτορική του διατριβή, η οποία εστιάζει στην εξέλιξη της τεχνικής και της διδασκαλίας της κιθάρας στην Ελλάδα (επιβλέπων καθηγητής: Μάρκος Τσέτσος, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Έχει αποσπάσει Πανελλήνια και Διεθνή Βραβεία κιθάρας και έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα ρεσιτάλ, εμφανίσεις σε διεθνή φεστιβάλ και συμπράξεις με συμφωνικές ορχήστρες σε Ελλάδα και εξωτερικό, με εξαιρετικές κριτικές από τους ειδικούς και τα Μ.Μ.Ε.

Σταθμό στην καριέρα του αποτελεί η συμμετοχή του ως σολίστ, διδάσκων και μέλος επιτροπής στο σημαντικότερο συνέδριο και διαγωνισμό κλασσικής κλασσικής κιθάρας παγκοσμίως, στο Guitar Foundation of America, που διεξήχθη τον Ιούνιο-Ιούλιο 2011 στο Columbus της Georgia (Η.Π.Α.) Για την συμμετοχή του στο GFA, η Martha Masters (Πρόεδρος του Guitar Foundation of America) είπε: «Είμαστε υπερήφανοι που είχαμε την ευκαιρία να αποκαλύψουμε την καλλιτεχνία σας στο Αμερικανικό κοινό».

Το 2010 κυκλοφορεί το album Travelling από τη δισκογραφική εταιρεία Legend Classics. Από το 2014 συνεργάζεται με την Κρητική δισκογραφική εταιρεία «Αεράκης Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σείστρον». Η συνεργασία επισφραγίζεται με επανέκδοση του Travelling όπως και με έκδοση σε έντυπη μορφή των έργων του, Mandilatos και Fantasia on a Thracian folksong.

Τα τελευταία έτη, διατελεί μέλος της καλλιτεχνικής επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής του σταδιοδρομίας.

Έχει διδάξει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών αναπτύσσοντας τις θεματικές «Μεθοδολογία της Έρευνας» και «Μουσική και Δημόσιος Λόγος» και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια (Symposium on the Greeks, Dublin Guitar Symposium κ.α.). Μάλιστα για τη συμμετοχή του στο Συμπόσιο για τους Έλληνες, η καθηγήτρια του Laurentian University (Ontario Canada) Marianne Vardalos διατυπώνει: «ο Δρ Ιωάννης Ανδρόνογλου αποδείχτηκε ένας σπουδαίος ερευνητής, ένας συναρπαστικός ομιλητής και ένας εκπληκτικός ταλαντούχος καλλιτέχνης της κλασσικής κιθάρας. Έτυχε πλήρους αποδοχής λόγω της ικανότητάς του να μεταδώσει με σαφήνεια τόσο την ανάλυσή του όσο και το πάθος του στο ακροατήριό του. Η διάλεξη και το ρεσιτάλ του έτυχαν εξαιρετικών κριτικών».

Διατελεί διδάσκων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

