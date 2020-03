ΕΕΑ για κορονοϊό: Τι θα ισχύσει με τα καταστήματα εστίασης

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη είχε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Χατζηθεοδοσίου, προηγήθηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με μέλη του ΕΕΑ, τα οποία ζητούσαν διευκρινίσεις για το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης, στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό.

Ο ίδιος επεσήμανε-επικαλούμενος τον υπουργό Ανάπτυξης-πως για τα καταστήματα εστίασης ισχύουν τα εξής:

Δεν θα λειτουργούν τα καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα.

Μπορούν ωστόσο να λειτουργούν ως delivery. «Και αν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται μέχρι σήμερα, έχουν τη δυνατότητα να το εφαρμόσουν αφού προχωρήσουν στην απαιτούμενη αλλαγή του ΚΑΔ» πρόσθεσε ο κ. Χατζηθεοσίου.

Σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι από πέντε όρθιοι πελάτες που εξυπηρετούνται άμεσα (take away).

Τα καταστήματα εστίασης τα οποία θα κλείσουν, θα μπορούν να μεταφέρουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Κράτος (ΦΠΑ, εισφορές, φορολογία) για τον Ιούνιο. Αυτό δεν θα ισχύσει για όσα καταστήματα συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου συμπλήρωσε πως το ΕΕΑ εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί παράταση και στις προθεσμίες που υπάρχουν για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Κλείνουν καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια και εμπορικά κέντρα

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο των μέτρων για επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορονοϊού κλείνουν εμπορικά κέντρα, μπαρ, καφέ και καφετέριες, καθώς και καταστήματα εστίασης εκτός delivery και take away.

