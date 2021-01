Καταστήματα: Ανοίγουν με φυσική παρουσία μετά τις εκπτώσεις

Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν και οι εκπτώσεις. Τι θα γίνει με τα μαγαζιά, τι αναμένεται για την εστίαση και ποια νέα μέτρα στήριξης ετοιμάζονται



Από την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου ξεκινά εκ νέου η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων με τη μέθοδο του click away, ενώ παράλληλα πρεμιέρα θα κάνουν και οι εκπτώσεις καθώς-όπως όλα δείχνουν-δεν θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία έναρξής τους παρά τα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί.

Παράλληλα θα επαναλειτουργήσουν και οι μοναδικές επιχειρήσεις, στις οποίες είχε επιτραπεί η φυσική παρουσία, αλλά η λειτουργία τους διακόπηκε αυτήν την εβδομάδα με την εφαρμογή του σκληρότερου lockdown, δηλαδή βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια, υπηρεσίες περιποίησης νυχιών και ανθοπωλεία.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 18 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει και η επίσκεψη των πελατών σε καταστήματα με προκαθορισμένο ραντεβού, όπως έχει ήδη γράψει το «ethnos.gr». Το click in shop θα έρθει να αντικαταστήσει το click away υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η επιτροπή των επιδημιολόγων θα έχει ανάψει το πράσινο φως βάσει και των στοιχείων που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τότε.

Η επίσκεψη στα καταστήματα με ραντεβού αν και επίσης πρόκειται για μία μέθοδο, της οποίας η αποτελεσματικότητα δεν έχει μετρηθεί ακόμα, αποτελεί τη μοναδική σανίδα σωτηρίας για χιλιάδες μικρομεσαίους εμπόρους, οι οποίοι δεν κατάφεραν να δουλέψουν με το click away δεδομένου ότι στερούνταν της βασικής τεχνολογικής υποδομής και για τους οποίους είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος του λουκέτου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο φετινός τζίρος των εορτών άφησε πίσω του μία τρύπα τουλάχιστον 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ αφού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, φέτος μετά βίας έφτασε το 1,3 δισ. όταν την εορταστική περίοδο 2019-2020 είχε αγγίξει τα 3,5 δις ευρώ.

Ταυτόχρονα και ο τζίρος που έγινε, εκτιμάται ότι σε ποσοστό περίπου 80% αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, οι οποίες μπορούσαν να υποστηρίξουν πλήρως τις διαδικτυακές και «ημιδιαδικτυακές» αγορές καθώς μόνο 15.000 επιχειρήσεις σε σύνολο περίπου 800.000 ανά την επικράτεια διαθέτουν πλήρως οργανωμένα και λειτουργικά e-shop.

Αυτό που οι έμποροι θέλουν να αποφύγουν είναι η λειτουργία «φυσαρμόνικα» των καταστημάτων αφού το άνοιξε-κλείσε δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ανθοπωλεία, τα οποία θα αναγκαστούν να πετάξουν εμπόρευμα, το οποίο είχαν προμηθευτεί για να διαθέσουν αυτήν την εβδομάδα κατά την οποία τελικώς παρέμειναν κλειστά.

Πότε θα κάνουμε ψώνια με click away και πότε με φυσική παρουσία στα μαγαζιά

Τα ζητήματα αυτά αλλά και οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου με τον υπουργό Ανάπτυξης, Αδωνι Γεωργιάδη. Βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η εφαρμογή του «cilck in shop», δηλαδή η «παράδοση εντός καταστήματος».

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε στον κ. Γεωργιάδη ότι από τη στιγμή που επανέρχεται από τις 11/1/2021 το «click away», είναι επιτακτική η ανάγκη της άμεσης λειτουργίας και του click in shop, προκειμένου να στηριχθεί το λιανεμπόριο και να μη χαθεί η εκπτωτική περίοδος, με τον υπουργό Ανάπτυξης να δεσμεύεται ότι θα εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό.Επίσης υποχρεωτική θα είναι-όπως και για κάθε άλλη μετακίνηση-η αποστολή sms στο 13033, με την ένδειξη 2 εφόσον πρόκειται για αγορές. Βάσει των ισχύοντων μέτρων για την τήρηση αποστάσεων, σε κάθε κατάστημα θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα έως 4 πελάτες ανά 100 τετραγωνικά μέτρα, φυσικά με τη χρήση προστατευτικής μάσκας, όπως και οπουδήποτε αλλού.

Τα νέα μέτρα στήριξης

Κι αν το λιανεμπόριο θα καταφέρει να επαναλειτουργήσει έστω και με αυστηρά μέτρα προστασίας και κανόνες, δεν ισχύει το ίδιο με την εστίαση, το άνοιγμα της οποίας δεν είναι καν ορατό στον ορίζοντα. Το πότε θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, κλπ παραμένει άγνωστο, ενώ πολλές απ΄ αυτές τις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι δε θα καταφέρουν να παραμείνουν ζωντανές. Η διάσωση των επιχειρήσεων και κυρίως όσων περισσότερων θέσεων εργασίας είναι εφικτό, είναι και ο λόγος, για τον οποίο στο υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζουν ήδη σενάρια για ένα νέο πρόγραμμα στήριξης αυστηρά προσανατολισμένο στην εστίαση και με βασικό στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.

Την ίδια στιγμή ευχάριστα είναι τα νέα για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 και 6 καθώς – όπως σημειώνει στο ethnos.gr ο κ. Χατζηθεοδοσίου, υπάρχει σαφής δέσμευση του υπουργείου να εξεταστεί σοβαρά η μείωση κατά 70% του ποσού που θα πρέπει να επιστρέψουν οι δικαιούχοι.

Όπως φαίνεται θα καταστεί τελικά δυνατό να «χαριστεί» το 70% της επιστρεπτέας προκαταβολής 5, αντί για το 50% που «χαρίστηκε» στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρηματίες ζητούν να υπάρξει παράταση της ημερομηνίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων ώστε να λήξει στο τέλος του μήνα και όχι στις 15, όπως έχει προγραμματιστεί.

Επιπλέον το υπουργείο Ανάπτυξης συζητεί ήδη τη χορήγηση δανείων σε 25.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 20% εγγύηση των επιχειρήσεων, αν και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο μέτρο δε θα «περπατήσει» καθώς θα συναντήσει εμπόδια από τις τράπεζες που θα ζητήσουν μεγαλύτερες εγγυήσεις.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας