Λειτουργία λαϊκής αγοράς Κρύας Βρύσης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμΔ1α/Γ.Π.οικ. 27805 της 30/04/2020 (ΦΕΚ Β / 1640) των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ανάπτυξη των πάγκων των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών θα γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 3,00 μέτρων μεταξύ τους, με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (ΚΑΔ 4781, 4789)
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΒΑΡΔΑΡΕΤΖΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|2
|ΓΕΝΝΗΤΣΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|3
|ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|4
|ΔΙΓΚΑΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|5
|ΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|6
|ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|7
|ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΝΕΟΦΥΤΟΣ
|8
|ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
|ΠΑΡΘΕΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|9
|ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|10
|ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|11
|ΚΑΡΑΤΖΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|12
|ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|13
|ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|14
|ΚΟΥΚΟΥΔΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΡΑΪΑΝΟΣ
|15
|ΚΟΥΛΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|16
|ΚΟΥΜΑΡΤΖΟΥΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΙΔΕΡΗΣ
|17
|ΚΟΥΤΣΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|18
|ΛΕΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
|19
|ΛΕΡΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
|20
|ΜΑΥΡΕΝΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|21
|ΜΕΛΙΚΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|22
|ΜΟΚΡΗΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΤΡΑΪΑΝΟΣ
|23
|ΜΟΣΧΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|24
|ΜΠΟΦΤΣΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|25
|ΜΠΕΣΙΡΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|26
|ΜΩΥΣΙΔΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|27
|ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|28
|ΟΣΙΑΝΛΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|29
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|30
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
|31
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|32
|ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΘΩΜΑΣ
|33
|ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|ΘΩΜΑΣ
|34
|ΠΕΛΑΓΙΔΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|35
|ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ
|ΜΗΝΑΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|36
|ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
|ΙΑΚΩΒΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|37
|ΡΑΓΓΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|38
|ΡΑΝΤΖΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΦΩΤΙΟΣ
|39
|ΣΟΦΙΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|40
|ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|41
|ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|42
|ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΣΗΦ
|43
|ΤΖΗΜΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|44
|ΤΟΣΚΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|45
|ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|46
|ΤΣΑΛΚΑΝΤΗ
|ΑΛΙΚΗ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|47
|ΤΣΙΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΟΡΔΑΝΗΣ
|48
|ΦΟΥΝΤΑΛΗ -ΤΖΙΤΖΙΜΙΚΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΑΣΤΕΡΙΟΣ
|49
|ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|50
|ΧΑΛΚΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΟΡΔΑΝΗΣ
|51
|ΧΑΣΑΠΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ (ΚΑΔ 4782, 4789)
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|2
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΡΟΥΣΛΑΝ
|3
|ΑΡΝΑΚΗΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
|ΣΑΒΒΑΣ
|4
|ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΟΥΛΤΑΝΑ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|5
|ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|6
|ΓΕΡΑΝΤΙΔΟΥ
|ΣΒΕΤΛΑΝΑ
|ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
|7
|ΓΕΡΓΗ
|ΤΡΥΦΩΝΙΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|8
|ΓΚΑΝΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|9
|ΓΚΑΝΤΑΪΔΗΣ
|ΓΚΙΒΙ
|ΝΟΦΙΤ
|10
|ΓΟΥΣΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|11
|ΖΗΦΚΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΑΣΤΕΡΙΟΣ
|12
|ΘΕΟΛΟΓΟΥ
|ΜΑΡΙΑΝΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|13
|ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|14
|ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΑΚΩΒΟΣ
|15
|ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
|ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ
|ΙΒΑΝ
|16
|ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ
|ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|17
|ΚΑΔΡΕΦΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|18
|ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
|ΑΒΡΑΑΜ
|ΠΕΤΡΟΣ
|19
|ΚΑΡΑΘΑΝΑ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|20
|ΚΑΨΑΛΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|21
|ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
|ΤΑΤΙΑΝΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|22
|ΚΙΤΗ
|ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|23
|ΚΟΚΚΙΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|24
|ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
|ΙΩΑΚΕΙΜ
|25
|ΚΟΥΛΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|26
|ΚΟΥΠΙΕΤΣ
|ΕΥΑ
|ΤΑΝΤΕΟΥΣ
|27
|ΚΥΡΙΑΖΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|28
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|29
|ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|30
|ΛΕΟΝΤΙΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|31
|ΛΙΑΠΤΣΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|32
|ΜΗΝΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|33
|ΜΗΝΟΥ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|34
|ΜΙΓΚΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|35
|ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|36
|ΜΟΥΤΙΔΟΥ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΛΟΥΚΑΣ
|37
|ΜΠΟΥΛΕΚΗ
|ΣΜΑΡΩ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|38
|ΝΙΚΟΥ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|39
|ΝΤΙΟΥΔΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|40
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|41
|ΠΑΝΤΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|42
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|43
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|44
|ΠΑΠΑΖΗΚΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|45
|ΠΑΠΑΖΗΚΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|46
|ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΣ
|ΙΩΣΗΦ
|47
|ΣΑΒΒΙΔΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|48
|ΣΑΒΒΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|49
|ΣΑΖΑΤΖΟΓΛΟΥ
|ΡΑΦΑΗΛ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|50
|ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|51
|ΣΠΥΡΙΔΗΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΝΑΠΟΛΕΩΝ
|52
|ΣΧΟΛΙΔΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|53
|ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ
|ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|54
|ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|55
|ΤΣΑΛΙΚΟΥ
|ΕΝΤΕΛΑ
|ΤΖΑΒΙΤ
|56
|ΤΣΑΤΣΑ
|ΑΝΕΣΤΗ
|ΤΟΝΤΗ
|57
|ΤΣΑΤΣΑ
|ΤΟΝΤΗ
|ΠΙΛΟ
|58
|ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|59
|ΤΣΙΤΑΣ
|ΙΟΡΔΑΝΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|60
|ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|61
|ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πέλλας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα τηλέφωνα 23823 50874 και 23823 50878 (Παμπουλάκη Δήμητρα). Ενημερώνουμε τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Πέλλας ότι, παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας από τον Δήμο Πέλλας, σε περίπου 20 περιπτώσεις δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία είτε λόγω λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας είτε λόγω μη απάντησης στις κλήσεις. Οι υπηρεσίες του Δήμου Πέλλας προσπαθούν να ενημερώνουν του συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές όσο το δυνατόν νωρίτερα.