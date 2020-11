Χωρίς take away από τις 20:30 – Κανονικά το delivery

Σύγχυση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης μετά τις αρχικές διευκρινίσεις από την Πολιτική Προστασία σχετικά με την λειτουργία των delivery μετά τις 9 το βράδυ.



Στις 8.30 το βράδυ θα κλείνουν τα καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά κι εξυπηρετούν με take away, ενώ κανονικά θα λειτουργούν οι υπηρεσίες delivery μέχρι το κλείσιμο των καταστημάτων.

Αρχικές διευκρινίσεις της Πολιτικής Προστασίας επί των δηλώσεων του Νίκου Χαρδαλιά για απαγόρευση της κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες, από την Παρασκευή 13/11 σε όλη τη χώρα, έκαναν λόγο για μη λειτουργία του take away και του delivery μετά τις 20:30, κάτι που αναιρείται με νεότερη διευκρίνιση.

Έτσι, κανονικά συνεχίζει να λειτουργεί η διανομή φαγητού, δεν καθίσταται όμως δυνατή η παραλαβή του από το κατάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς, εκτός από τον περιορισμό των μετακινήσεων είπε επίσης ότι η ατομική άθληση επιτρέπεται μόνο μέχρι 3 άτομα και κοντά στην οικία των πολιτών ενώ δεν επιτρέπονται κυνήγι και ψάρεμα, μετά από απόρριψη του σχετικού αιτήματος από την αρμόδια επιτροπή.

