Self test: Αλαλούμ και στην Έδεσσα, με θετικά που ήταν… αρνητικά!

Πολίτες μιλάνε για τις περιπέτειές τους με τα self test που βγαίνουν θετικά και στη συνέχεια αναγκάζονται να επαναλάβουν

τον έλεγχο με μοριακό ή rapid τεστ που βγαίνει αρνητικό. Η έλλειψη τεστ που παρατηρείται σε δημόσιες δομές, οδηγεί αρκετούς να πληρώνουν για το δεύτερο ή τρίτο τεστ, προκειμένου να διασταυρώσουν το αποτέλεσμα.

Την κατάσταση επιδεινώνει το γεγονός ότι κυκλοφορεί ελαττωματική παρτίδα με self test στα φαρμακεία χωρίς να υπάρχει αντιδραστικό υγρό στο φιαλίδιο!

Όπως γράψαμε και χθες, έγινε γνωστό, μεταξύ άλλων, ότι την Κυριακή 9 Μαΐου, στο Νοσοκομείο της Έδεσσας πήγαν 20 άτομα, καθώς έκαναν self test, τα οποία είχαν βγει θετικά.

Η αγωνία των ανθρώπων ήταν αναμενόμενη, μέχρι να έρθουν τα αποτελέσματα, από τα μοριακά τεστ. Τελικά από τα 20 τεστ, βρέθηκαν μόλις 3 θετικά!

Τα ίδια έχουν συμβεί και σε πανελλαδική κλίμακα, γεγονός που πρέπει να προβληματίσει άμεσα τους υπεύθυνους…

Καταγγελίες πολιτών

Στη Θεσσαλονίκη, μια μητέρα που έκανε self-test στον 13χρονο γιο της και βγήκε θετικό, ανήσυχη πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο για να διενεργήσει επαναληπτικό, αλλά την έδιωξαν λέγοντας πως έχουν τελειώσει.

«Όταν σου δίνει 1% στατιστικό λάθους, στα δύο εκατομμύρια τεστ θα έχεις και 20 χιλιάδες τεστ που πιθανόν να σου δώσουν ψευδή αποτελέσματα. Αυτό που με εκνεύρισε ήταν το ότι έφτασα ακολουθώντας τις οδηγίες όπως ορίζονταν, να φτάσω σε μία δημόσια δομή και δίνει το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το 424 και να μην μπορέσω να εξυπηρετηθώ, και να μην έχω και το περιθώριο ως πολίτης να μετακινηθώ απόγευμα Κυριακής, να πάω σε άλλη δημόσια δομή, γιατί δεν υπάρχει απόγευμα Κυριακής να εξυπηρετεί άλλη δομή για επαναληπτικό τεστ σε παιδιά».

Μόνη της επιλογή, να απευθυνθεί σε ιδιωτική κλινική, όπου πλήρωσε για να κάνει δύο τεστ, ένα ράπιντ και ένα μοριακό, με τα αποτελέσματα να βγαίνουν αρνητικά.

«Στην ιδιωτική κλινική το παιδί μου είπε ότι σήμερα το πρωί έκαναν πολλά τέτοια, ήρθαν δηλαδή πολλοί γονείς που κάνανε Κυριακή πρωί τα τεστ και τους βγήκανε… Και εκείνη την ώρα εγώ πέτυχα δύο μαμάδες, οι οποίες φέρανε παλικάρια γυμνασίου να κάνουνε πάλι επαναληπτικό. Και μάλιστα μία μαμά μου είπε ‘Εγώ του το έκανα, μας βγήκε θετικό. Του αγόρασα καπάκι ένα ιδιωτικά’, όπως έκανα και εγώ.

Αγόρασα, λέει, ένα ιδιωτικά και βγήκε αρνητικό. Μετά ποιον να πιστέψεις; Το πρώτο ή το δεύτερο; Και τους βγήκε αρνητικό, γιατί ήμουν παρούσα στο δικό τους το αποτέλεσμα».

Αν και το λανθασμένο αποτέλεσμα στα self-tests είναι στο όριο του στατικού λάθους, η έλλειψη αυτών για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ, προκαλεί ακόμα περισσότερη ανησυχία.

Self-tests με αδειανά φιαλίδια

Ελαττωματικά self-tests, με το φιαλίδιο του διαλυματικού υγρού να είναι άδειο ή με μόνο μία σταγόνα, κυκλοφορούν σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδας, δίνοντας λανθασμένα αποτελέσματα για το αν νοσεί κάποιος ή όχι, αφού στην διενέργεια τους, δεν έχουν την ένδειξη άκυρο, όπως τα προηγούμενα.

Μια παρασκευάστρια από την Σκιάθο που προμηθεύτηκε ένα από το φαρμακείο, μιλώντας στο Mega ανέφερε:

«Η πρώτη δόση που είχαμε από τα φαρμακεία, τότε που τα συσκεύαζαν και οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί, δεν έχουν καμία σχέση και στην ποιότητα και στο πως γίνονται. Αυτό είναι ένα κλειστό πράγμα συσκευασμένο πλαστικό και μέσα έχει αυτή την αμπουλίτσα, η οποία έχει μια φυσαλίδα, ή είναι στεγνό ή είναι άδειο, δεν έχει επαρκή δηλαδή τη δόση που απαιτείται και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν βγαίνει άκυρο. Θα έπρεπε κανονικά να βγει άκυρο το τεστ».

Στην Ικαρία, ο εκπαιδευτικός Χρήστος Δάμαλος, κλήθηκε να λύσει την προβληματική εξίσωση των άδειων φιαλιδίων διαλυματικού υγρού, όταν ο ίδιος προμηθεύτηκε το self-test από φαρμακείο στην Αθήνα και αντίστοιχα οι συνάδελφοί του από φαρμακεία της Ικαρίας.

«Κάποιοι συνάδελφοι επιχείρησαν να κάνουν το self test, με πήραν τηλέφωνο λοιπόν την Κυριακή το βράδυ να μου πουν ότι το δικό τους self test δεν είχε καθόλου υγρό μέσα. Έτυχε να έχω κάνει και εγώ rapid test, και δεν είχα δει το δικό μου το οποίο το πήρα από την Αθήνα, από το Περιστέρι, δεν το προμηθεύτηκα από φαρμακείο στην Ικαρία. Έλεγξα λοιπόν και το δικό μου και όντως το φιαλίδιο ήταν εντελώς στεγνό, δεν είχε δηλαδή σταγόνα μέσα, τίποτα.

Κάναμε μία πρόχειρη έρευνα γύρω γύρω, μέχρι στιγμής έχω βρει εφτά περιπτώσεις τέτοιες, που δεν είχαν καθόλου υγρό μέσα, και πάρα πολλές που είχαν μόνο δύο σταγόνες».

Όπως λέει, η ανησυχία είναι έκδηλη αφού η ένδειξη «αρνητικό» και όχι άκυρο, ενδέχεται να οδηγήσει πολλούς στον να παρουσιάσουν προκειμένου να πάνε στο σχολείο χωρίς προβλήματα.

«Και αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι θα υπάρξουν, είτε συνάδελφοι, είτε παιδιά, είτε εργαζόμενοι σε άλλες επιχειρήσεις από τις οποίες εξυπηρετούμαστε, σε ένα καφέ για παράδειγμα, που ακριβώς για να μην μπλέξουν και έχουν περικοπές μισθού, θα δηλώσουν αρνητικό το self test και θα πάνε να δουλέψουν».

Τα ελαττωματικά self test κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα και ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες οδηγίες για το πως πρέπει να κινηθεί κάποιος σε περίπτωση που παραλάβει ένα ελαττωματικό από φαρμακείο, ωστόσο πολλοί φαρμακοποιοί τα στέλνουν πίσω τους στους προμηθευτές του.

