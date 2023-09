Λιβύη: Νεκροί 4 Έλληνες από το τροχαίο

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν νωρίτερα σήμερα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ντέρνα της Λιβύης.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες από το ΓΕΕΘΑ πως μετά το τροχαίο υπήρξαν ορισμένοι ελαφρά τραυματίες, τελικώς διεθνή μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία μεταδίδουν δηλώσεις του Othman Abduljaleel, υπουργού Υγείας της Λιβύης ο οποίος έκανε λόγο για 4 νεκρούς Έλληνες.

«Δεκαπέντε μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι επτά σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Othman Abduljaleel σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου. Δύο Λίβυοι επίσης είναι σε κρίσιμη κατάσταση, είπε.

Από ελληνικής πλευράς έως τις 22:30 δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε διαψευστεί η εν λόγω είδηση, ούτε από το υπουργείο Εξωτερικών, το Εθνικής Άμυνας, ούτε από το ΓΕΕΘΑ, το οποίο νωρίτερα είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία γινόταν λόγος για τροχαίο ατύχημα στο οποίο υπήρχαν ελαφρά τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η αποστολή αποτελείτο από 19 άτομα τα οποία έφτασαν το πρωί της Κυριακής μεταφέροντας τρεις τόνους τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό. Η αποστολή αποτελείτο από στελέχη του Ελληνικού Στρατού, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού.

Η αποστολή είχε φτάσει τα ξημερώματα με C-130 στη Λιβύη. Το αεροσκάφος έφτασε στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα στις 17:00 και στις 21:00 απογειώθηκε νέο αεροσκάφος που αναμένεται να φτάσει περίπου στις 23:00 να προσγειωθεί στη Βεγγάζη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν το απόγευμα της Κυριακής το ΓΕΕΘΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γινόταν λόγος για τροχαίο δυστύχημα στο οποίο λεωφορείο της ελληνικής αποστολής συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό το οποίο βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Στην ανακοίνωση ωστόσο γινόταν λόγος για ελαφρά τραυματισμένους οι οποίοι είχαν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής και ήδη δρομολογείτο ο επαναπατρισμός ολόκληρης της αποστολής. Η ελληνική αποστολή είχε βρεθεί στην αφρικαική χώρα προκειμένου να παρέχει βοήθεια μετά την καταστροφή που έπληξε τη Λιβύη μετά την κακοκαιρία Daniel.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας

«Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου 2023, το λεωφορείο που μετέφερε το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που είχε μεταβεί στην Λιβύη στο πλαίσιο συνδρομής της Χώρας μας, συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες διπλωματικές αρχές της Ελλάδας, από τη σύγκρουση που συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στελέχη έχουν υποστεί ελαφρούς τραυματισμούς. Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία της περιοχής.

Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται σε συνεργασία με τις Λιβυκές αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση συγκέντρωσης του προσωπικού στην Βεγγάζη και επαναπατρισμού του. Αεροσκάφος C-130 στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα με νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται σε ετοιμότητα απογείωσης».

ΥΠΕΞ: Σε ετοιμότητα για τον επαναπατρισμό

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, σε συντονισμό με το υπουργείο Άμυνας, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βεγγάζη είναι σε ετοιμότητα για τον επαναπατρισμό της ελληνικής αποστολής.

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ:

«Η ελληνική αποστολή που μετέβη προς παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη, είχε σήμερα αυτοκινητιστικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της οδικής μετάβασής της στην πόλη Ντέρνα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του για το τροχαίο ατύχημα που έγινε σήμερα (17.9.2023) στη χώρα.

«Σε συντονισμό με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βεγγάζη είναι σε ετοιμότητα για να παράσχει βοήθεια στην αποστολή και να συνδράμει στον επαναπατρισμό της».

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο φράγματα πάνω από την ανατολική πόλη Ντέρνα της Λιβύης έσπασαν στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής καταιγίδας, γκρεμίζοντας οικιστικά τετράγωνα που βρίσκονταν σε μια συνήθως ξηρή κοίτη ποταμού, ενώ οι άνθρωποι κοιμόταν.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023