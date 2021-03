Πέτσας για άνοιγμα: Πρόωρο να βάλουμε ημερομηνίες! Χάνουμε άλλο ένα Πάσχα;

«Είναι πρόωρο να βάλουμε ημερομηνίες. Σταδιακά και όχι απότομα θα γίνει η άρση των μέτρων, όχι με άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων σε ένα κύμα

Θα δούμε αν αυτό θα είναι από τις 5 Απριλίου και μετά»: αυτό δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

«Βλέπουμε αυξημένα κρούσματα και μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ από διασωληνωμένους και εισαγωγές. Η πρόθεση είναι πρόθεση αλλά και τα στοιχεία είναι στοιχεία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών.

Και συμπλήρωσε: «Και το λιανεμπόριο και τα σχολεία είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να ανοίξουν, για να εκμεταλλευθούμε την περίοδο μέχρι το Πάσχα, αλλά όλα είναι σχετικά και με τα δεδομένα».

Ερωτηθείς αναφορικά με το άνοιγμα του τουρισμού, ο κ. Πέτσας είπε πως δεν είμαστε σήμερα στην κατάσταση που ήμασταν πριν ένα χρόνο, ούτε τον Μάιο – Ιούνιο θα είμαστε σε αντίστοιχη κατάσταση με τους ίδιους μήνες του 2020.

«Το Ισραήλ έχει προχωρήσει πολύ στους εμβολιασμούς, εδώ στην Ελλάδα έχει ήδη εμβολιαστεί πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι και εντείνεται η διαδικασία, προς όφελος και του τουρισμού και όλα αυτά συνυπολογίζονται» δήλωσε ο κ. Πέτσας.

Για τα δημοτικά τέλη

«Οι Δήμοι έχουν απώλεια εσόδων από την αναστολή καταβολής των δημοτικών τελών και έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πέρσι δώσαμε πάνω από 180 εκ. ευρώ και πριν λίγες ημέρες δώσαμε έκτακτη επιχορήγηση 50 εκ. ευρώ προς τους Δήμους, οι οποίοι θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Η απόφαση για συνέχιση στη μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων είναι εν πολλοίς απόφαση των Δήμων, εμείς κάνουμε ότι μπορούμε προς την κατεύθυνση να υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή» είπε επίσης ο κ. Πέτσας, σημειώνοντας παράλληλα:

«Θα υπάρξει ρύθμιση για τα δημοτικά τέλη που οφείλονται από επιχειρήσεις εστίασης».

Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι με διάταξη–που έρχεται τις επόμενες ημέρες- θα ορίζεται παράταση στα μισθώματα για τρία χρόνια στις μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας των Δήμων, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας.

«Το self test χρήσιμο εργαλείο»

Αναφερόμενος στα self test ο κ. Πέτσας είπε:

«Όταν έχουμε μια μεγάλη διασπορά στην κοινότητα, το self test είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, ώστε το άτομο να γνωρίζει εάν είναι θετικό και να αυτοπεριορίζεται. Σε συνδυασμό με τα μοριακά τεστ, όταν ανοίξει η αγορά και ο τουρισμός, θα μας βοηθήσουν να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και μικρότερη διασπορά».

Ερωτηθείς γιατί δεν συνταγογραφούνται τα μοριακά τεστ, που είναι πιο αξιόπιστα, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών απάντησε ότι:

«Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα τόσων πολλών μοριακών τεστ, ενώ παράλληλα είναι πολλαπλάσιο το κόστος τους. Όλα αυτά συντείνουν στο να έχουμε όλα τα εργαλεία στην φαρέτρα μας: και τα μοριακά και τα άλλα τεστ και τα self test. Είναι σημαντικό ενόψει Πάσχα να γίνει ότι περισσότερο μπορούμε».

Απαντώντας σε ερώτημα για το εάν το Πάσχα φέτος θα είναι διαφορετικό από αυτό του 2020, κ. Πέτσας είπε πως εκείνος προετοιμάζεται ψυχολογικά για Πάσχα στο χωριό.

«Αλλά αυτό εξαρτάται από την τήρηση των μέτρων και από την πρόοδο του εμβολιασμού και της γενικότερης εικόνας. Εύχομαι να τα καταφέρουμε» τόνισε χαρακτηριστικά.

