Τεράστιες ουρές για ένα γεύμα στη λέσχη του ΑΠΘ!

Εικόνες ντροπής φτάνουν απ’ τη Θεσσαλονίκη, χωρίς καλά-καλά να έχουν ανοίξει τα πανεπιστήμια.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας με πολλούς φοιτητές να περιμένουν υπομονετικά για ένα γεύμα απ’ τη φοιτητική λέσχη.

Όπως μετέδωσε το voria.gr, σήμερα το μεσημέρι σχηματίστηκε ουρά δεκάδων μέτρων έξω από τη φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πλησίαζε μέχρι και τη συμβολή της Εγνατίας με την 3η Σεπτεμβρίου.

Και όλη αυτή η ταλαιπωρία χωρίς καν να πηγαίνουν στο εστιατόριο, αλλά μόνο για να παραλάβουν το φαγητό τους take away. Ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δημήτριος Κωβαίος, μιλώντας στη Voria.gr, είπε ότι η λέσχη συνεχίζει να λειτουργεί με παραλαβή του φαγητού με τη μέθοδο take away καθώς, παρά την ΚΥΑ που επιτρέπει την είσοδο των φοιτητών στον χώρο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, επειδή πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης στον χώρο.

Ο ίδιος απέδωσε τις τεράστιες ουρές στο ότι «για τον έλεγχο των εγγράφων των πρωτοετών απαιτείται περισσότερο χρόνος» αλλά και «στο καλό φαγητό που σερβίρεται» τις Τρίτες και τις Πέμπτες.

«Αυτή είναι η φοβερή προετοιμασία που έκανε ο πρύτανης του ΑΠΘ και το υπουργείο Παιδείας για το άνοιγμα του Ιδρύματος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του μεγαλύτερου πανεπιστημίου των Βαλκανίων περιμένουν για πάρα πολλή ώρα σε αυτήν την τεράστια ουρά για να φάνε στη Λέσχη. Σε λίγες μέρες που ο καιρός θα κρυώσει τι θα γίνεται; Για αυτο το πραγμα θα απολογηθεί κάποιος; Ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί; Έχει μείνει κάποιος που να ντρέπεται λιγο;

Ποιος από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για αυτό το αίσχος θα άφηνε ποτέ το δικό του παιδί να σταθεί μια ώρα στην ουρά μέσα στο κρύο για να φάει ένα πιάτο φαγητό»; σχολιάζει χαρακτηριστικά ο διδάκτορας Ιστορίας Σταύρος Παναγιωτίδης δημοσιεύοντας και σχετικές φωτογραφίες.

