Το take away επιτρέπεται τελικά σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Διευκρινίσεις παρείχε το Υπουργείο Ανάπτυξης για το ζήτημα του take away από τα καταστήματα εστίασης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο στις περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση lockdown, δηλαδή σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, τελικά η παραλαβή από το κατάστημα επιτρέπεται, όπως και το delivery.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από τα καταστήματα (take away) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης, δεν επιτρέπονται με την έννοια του αυτοτελούς λόγου μετακίνησης των πολιτών, αλλά επιτρέπονται στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών, διευκρινίζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με εγκύκλιο του.

Με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναιρεί επί της ουσίας την απόφαση που ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος κατά την ενημέρωση για τις εξελίξεις στο μέτωπο του κορωνοϊού, είχε πει πως «η υπηρεσία παροχής προϊόντων σε πακέτο, δηλαδή take away και drive through δεν επιτρέπεται», στις «γκρι» περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης και των Σερρών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αντιδράσεις είναι έντονες από τους επιχειρηματίες της εστίασης, ενώ σε παρέμβαση προς το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Τελικά, το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται ρητά ότι: «Στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄οδόν εξυπηρέτησης (drive-through), δεν επιτρέπονται με την έννοια του αυτοτελούς λόγου μετακίνησης των πολιτών. Είναι προφανές ότι επιτρέπονται στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/02.11.2020 KYA (Β’ 4831/2.11.2020), όπως άλλωστε ίσχυε και στην πρώτη φάση της πανδημίας».

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του υπουργείου Ανάπτυξης:

Θέμα: «Διευκρινίσεις για τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία της δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά περιγράφονται στις υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 και 69919 02.11.2020 κοινές υπουργικές αποφάσεις Β’ 4829 και 4831».

1. Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/02.11.2020 KYA (Β’4831/2.11.2020), εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητες (ΚΑΔ)/ 96.04 (φυσική ευεξία).

3. Στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 KYA (Β’4829/2.11.2020), δεν εντάσσονται οι δραστηριότητες του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 47.99.85.01 (λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον) καθώς και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίουμε παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.).

4. Στο σημείο 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 ΚΥΑ Β’4829/2.10.2020 συμπεριλαμβάνονται και οι κλινικές.

5. Στις ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία και ομίλους για ατομικά αθλήματα, συμπεριλαμβάνονται και αυτές των

νόμιμων αδειοδοτούμενων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

6. Διευκρινίζεται ότι στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και

καθ΄οδόν εξυπηρέτησης (drive-through), δεν επιτρέπονται με την έννοια του αυτοτελούς λόγου μετακίνησης των πολιτών. Είναι προφανές ότι επιτρέπονται στο

πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/02.11.2020 KYA (Β’ 4831/2.11.2020),

όπως άλλωστε ίσχυε και στην πρώτη φάση της πανδημίας.

