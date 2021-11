Η Ελλάδα ξεχωρίζει στις δράσεις για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα

Σημαντικές επιτυχίες μετρά η ελληνική παρουσία στις δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να δράσουν. Είναι ένα κίνημα ανθρώπων ενωμένων γύρω από έναν κοινό σκοπό, καθένας από τους οποίους, κάνοντας βήματα στον δικό του μικρόκοσμο μπορεί τελικά να οικοδομήσει μια πιο βιώσιμη Ευρώπη για όλους μας. Οργανισμοί αλλά και μεμονωμένα άτομα μπορούν να αναλάβουν μια δέσμευση για την κλιματική δράση. Οι δεσμεύσεις μπορεί να είναι μικρές, βιώσιμες επιλογές ή μεγάλες, πιο τολμηρές πρωτοβουλίες. Πρόκειται για πρακτικές αλλαγές που έχουν σημασία στην καθημερινή μας ζωή, στον κόσμο μας – από το πώς παράγουμε, καταναλώνουμε, κινούμαστε, θερμαίνουμε ή δροσίζουμε τα σπίτια μας, μέχρι το πώς δουλεύουμε και ζούμε μαζί.

Ελληνικό ένα από τα νικητήρια έργα στην Πρόκληση των Νέων για το Σύμφωνο για το Κλίμα

Το Skyros Project είναι από τα έργα που ξεχώρισαν και τελικά νίκησαν, ανάμεσα σε 43 έργα, μετά από διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού στην Πρόκληση των Νέων για το Σύμφωνο για το Κλίμα, στην κατηγορία “SteppingupIndividualClimateAction”.

Το SKYROS PROJECT είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ δύο δημόσιων φορέων, της Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) και του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου (Υπουργείο Ναυτιλίας), τον φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του Λιμένα της Σκύρου. Η ίδρυση του Skyros Project εισάγει έναν νέο τρόπο πρακτικής άσκησης σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής υγείας όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται, ενώ εκπαιδεύουν άλλους, προωθώντας υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά. Το λιμάνι γίνεται εργαλείο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προώθησης υγείας με δύο Τουριστικά Παρατηρητήρια, τρία Παρατηρητήρια Θαλάσσιου Τουρισμού, Ημερήσια Περιβαλλοντική Κατασκήνωση στον Λιμένα για τα παιδιά κατοίκων και επισκεπτών, Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών, προβολές και παρουσιάσεις, περιβαλλοντική φροντίδα και εκπαίδευση καθώς και ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι να έχουν τη βάση τους στο Λιμάνι της Σκύρου.

Ελληνική παρουσία στην COP26: Η ΒανέσαΑρχοντίδου και ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας του ClimatePact συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις

Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, η Ελληνίδα Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα Βανέσα Αρχοντίδου ήταν μία από τους 5 Πρεσβευτές, από όλη την Ευρώπη, που προσκλήθηκε από τον FransTimmermans, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να συμμετάσχει σε υβριδική συζήτηση στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Διάσκεψη για το Κλίμα των Ηνωμένων Εθνών (COP26). Η Βανέσα μίλησε για τις προσπάθειες που κάνει ώστε να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το πώς το αποτύπωμα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχει πλέον φτάσει και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του κόσμου, όπως το Έβερεστ στο οποίο έχει ανέβει. Επόμενος στόχος της Βανέσας η κατάκτηση της Ανταρκτικής για την οποία θα ξεκινήσει το ταξίδι της τον Δεκέμβριο, με στόχο να πραγματοποιήσει μια συζήτηση για το κλίμα, αλλά και τη γυναικεία ενδυνάμωση, ακόμα και σε ένα από τα πιο δυσπρόσιτα μέρη του κόσμου.

Παράλληλα, ο Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Μαχαίρας, ταξίδεψε στην Γλασκώβη όπου πραγματοποιήθηκε η COP26 και συμμετείχε στις διαβουλεύσεις μέσω συναντήσεων με Πρεσβευτές του Συμφώνου, στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα της ΕΕ και μέλη της ομάδας του κουTimmermans.

Σχετικά με το Σύμφωνο και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Με την παρουσίασή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σύμφωνο για το Κλίμα αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και βοηθά την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της να είναι η πρώτη ουδέτερη για το κλίμα ήπειρος στον κόσμο έως το 2050. Η Πράσινη Συμφωνία στοχεύει να καταστήσει την οικονομία της ΕΕ βιώσιμη μετατρέποντας τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες και καθιστώντας τη μετάβαση δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς.

Συνδυάζοντας την προσέγγιση σε επίπεδο πολιτικής της Πράσινης Συμφωνίας και την υποστήριξη του Συμφώνου για το Κλίμα για ατομική δράση, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και οι άνθρωποι μπορούν να συνεργαστούν για τον περιορισμό των επιπτώσεών της ανθρώπινης δραστηριότητας στο κλίμα.

Contact: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου, Out of The Box PR, erstaiou@outofthebox.gr

