Η πρώτη πανσέληνος του 2022. Γιατί ονομάζεται «Πανσέληνος του Λύκου»

Ονομάστηκε «Σελήνη του Λύκου», επειδή οι λύκοι ούρλιαζαν προς το φεγγάρι αυτή την εποχή του χρόνου

Η πρώτη πανσέληνος του 2022, γνωστή και ως «Πανσέληνος του Λύκου», ανατέλλει απόψε, 17 Ιανουαρίου, και θα μας δώσει μια εκθαμβωτική θέα του μοναδικού φυσικού δορυφόρου της Γης, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Η πρώτη πανσέληνος του χρόνου φτάνει στην κορύφωσή της τα χαράματα της Τρίτης (1:48 π.μ.). Ωστόσο, οι λάτρεις του ουρανού και της αστρονομίας θα αρχίσουν να βλέπουν την ανατολή του φεγγαριού περίπου 24 λεπτά πριν από το ηλιοβασίλεμα.

Η πανσέληνος συμβαίνει όταν το φεγγάρι βρίσκεται ακριβώς στην αντίθετη πλευρά της Γης από τον ήλιο. Ως αποτέλεσμα, το φεγγάρι φαίνεται φωτισμένο, επειδή βλέπουμε το φως του ήλιου να αντανακλάται από αυτό. Η αποψινή Σελήνη του Λύκου θα φαίνεται πλήρης μέχρι το πρωί της Τετάρτης. Οι παρατηρητές του ουρανού μπορεί να σταθούν τυχεροί και να καταφέρουν να δουν τον Πολυδεύκη (Pollux), το λαμπρότερο αστέρι στον αστερισμό των Διδύμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA.

Η πανσέληνος του Ιανουαρίου, όπως γράφει το Space, ονομάστηκε «Σελήνη του Λύκου», επειδή οι λύκοι ούρλιαζαν προς το φεγγάρι αυτή την εποχή του χρόνου. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι λύκοι ούρλιαζαν περισσότερο κατά τη διάρκεια του χειμώνα επειδή πεινούσαν. Ωστόσο, το ουρλιαχτό μπορεί επίσης να είναι σημάδι ότι οι λύκοι «μαρκάρουν» την περιοχή τους, προσπαθούν να εντοπίσουν άλλα μέλη της αγέλης, ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς ή συντονίζουν το κυνήγι, σύμφωνα με το Ημερολόγιο των Αγροτών (The Farmers’ Almanac). Εκτός από «Φεγγάρι του Λύκου», η πανσέληνος του Ιανουαρίου έχει και μερικά άλλα προσωνύμια. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι Ασινιμπουάν στο Γουίνιπεγκ του Καναδά αποκαλούσαν την πανσέληνο αυτού του μήνα «Σελήνη του Κέντρου», επειδή ανατέλλει στη μέση της ψυχρής περιόδου στο Βόρειο Ημισφαίριο. Σύμφωνα με το Ημερολόγιο των Αγροτών, άλλες ονομασίες της πανσελήνου περιλαμβάνουν τα εξής: Cold Moon, Freeze Up Moon, Severe Moon, Hard Moon, Canada Goose Moon, Great Moon, Greetings Moon και Spirit Moon. Όλα αυτά τα ονόματα αναφέρονται στις ακραίες θερμοκρασίες της χειμερινής περιόδου και την υποδοχή του νέου έτους.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας