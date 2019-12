Πέθανε η τραγουδίστρια των Roxette, Μαρί Φρέντρικσον (Marie Fredriksson), όπως μεταδίδουν σουηδικά ΜΜΕ.

Η τραγουδίστρια πέθανε στα 61 της χρόνια και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια πάλευε με τον καρκίνο.

Το 2002 μάλιστα είχε διαγνωστεί με όγκο στο κεφάλι και οι γιατροί της έδιναν 20% πιθανότητες να ζήσει.

Η Σουηδική εφημερίδα Express ανέφερε ότι την διάσημη τραγουδίστρια των Roxette θρηνούν ο άντρας της Mikael Bolyos και τα δυο της παιδιά.

«Με μεγάλη μας λύπη πρέπει να ανακοινώσουμε ότι ένας από τους σπουδαιότερους και πιο αγαπητούς καλλιτέχνες “έφυγε”. Η Marie Fredriksson πέθανε το πρωί της Δευτέρας 9 Δεκεμβρίου από μία προηγούμενη αρρώστια της» έγραψε η οικογένεια στη δήλωση.

Η οικογένεια τόνισε ότι η κηδεία της θα γίνει σε κλειστό κύκλο και ζήτησε να σεβαστούν την απώλεια της.

Οι Roxette εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και απέκτησαν φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο, κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Η μεγάλη επιτυχία ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με το τραγούδι The Look από το άλμπουμ Look Sharp!

Στη συνέχεια το συγκρότημα κυκλοφόρησε album και single charts, σε ολόκληρο τον κόσμο, που περιείχαν τραγούδια που έγιναν τρομερές επιτυχίες, όπως It Must Have Been Love, Listen To Your Heart.

Οι Roxette έχουν πουλήσει συνολικά πάνω από 75 εκατομμύρια albums. Για μια περίοδο τεσσάρων χρόνων, στη δεκαετία του ’90, δεν έφυγαν ποτέ από τον πίνακα των 100 πιο hot τραγουδιών του Billboard.

Το συγκρότημα που αποτέλεσε σταθμό στο μουσικό στερέωμα της ποπ αποτελούνταν από την Marie Fredriksson και τον Per Gessle. Το 2011 είχαν έλθει και στην Αθήνα για συναυλία.

