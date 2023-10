Πέθανε ο Τσάντλερ από τα “Φιλαράκια”

Σοκ και θρήνος από τον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, του γνωστού Αμερικανοκαναδού ηθοποιού από τον θρυλικό του ρόλο ως Chandler Bing στη σειρά Friends, που τον γνωρίσαμε στην Ελλάδα ως ένα από «Τα Φιλαράκια».

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με το TMZ που μετέδωσε πρώτο τον θάνατό του. Οι πρώτες πληροφορίες για τον θάνατο του ηθοποιού από «Τα Φιλαράκια» έκαναν λόγο για πνιγμό, καθώς οι Αρχές του Λος Άντζελες αποκάλυψαν στο αμερικανικό ΜΜΕ ότι βρήκαν τον ηθοποιό αναίσθητο στο τζακούζι του.

Αρχικά, οι Αρχές του Λος Άντζελες πήγαν στο σπίτι του Μάθιου Πέρι γιατί δέχθηκαν μια κλήση για καρδιακή προσβολή που υπέστη ένας άνδρας στα 50 του. Λίγη ώρα αργότερα, έγιναν γνωστά τα τραγικά νέα για τον αγαπημένο ηθοποιό, ο οποίος σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά μαζί με τους υπόλοιπους Friends.

Όπως αναφέρει το ΤΜΖ, ο Μάθιου Πέρι είχε πάει να παίξει picklball το πρωί του Σαββάτου (ώρα ΗΠΑ) και όταν γύρισε σπίτι του, έστειλε τον βοηθό του να του κάνει κάποιες δουλειές. Όταν ο βοηθός του γύρισε στο σπίτι μετά από 2 ώρες, τον βρήκε αναίσθητο και κάλεσε τις Αρχές.

Σύμφωνα πάντα με το TMZ, δεν βρέθηκαν ναρκωτικά σπίτι του και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια άλλη εγκληματική ή μη ενέργεια. Ο Μάθιου Πέρι είχε μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του με τα ναρκωτικά, καθώς είχε δηλώσει ότι δεν θυμάται καθόλου μερικές σεζόν από «Τα Φιλαράκια».

Οι έρευνες για τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού είναι σε εξέλιξη.

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir». Η τελευταία ανάρτηση του Μάθιου Πέρι στο Instagram ήταν μια φωτογραφία του ίδιου μέσα στο τζακούζι του. Τραγική ειρωνία, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τον θάνατό του…

Η τελευταία ανάρτηση του Μάθιου Πέρι στο Instagram είναι στο τζακούζι… https://www.instagram.com/p/Cyuv2zDrL0r/?utm_source=ig_embed&ig_rid=33fef59b-5263-4ef8-8b4b-97cae271bf98

Μαζί με το “Friends”, ο Πέρι εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως “Studio 60 on the Sunset Strip”, “Go On” και “The Odd Couple”. Ο Πέρι ήταν ο συνδημιουργός, εκτελεστικός παραγωγός και πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς του ABC «Mr. Sunshine», που διήρκεσε από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2011.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans.

«Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Μάθιου Πέρι», ανέφερε σε μια δήλωση η Warner Bros. Television Group, η παραγωγή του «Friends». «Αυτή είναι μια σπαρακτική μέρα και στέλνουμε την αγάπη μας στην οικογένειά του, στα αγαπημένα του πρόσωπα και σε όλους τους αφοσιωμένους θαυμαστές του».

