Για 26η συνεχόμενη χρονιά η Μαράια Κάρεϊ στην κορυφή των charts

Για μια ακόμη χρονιά και πιο συγκεκριμένα για 26η συνεχόμενη η Μαράια Κάρεϊ και το All I Want for Christmas Is You



είναι στην κορυφή των charts στις ΗΠΑ, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ένα ακόμα παλιότερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το Rockin’ Around the Christmas Tree, της Μπρέντα Λι.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, λοιπόν, τη βίβλο των charts, η Μαράια σκαρφάλωσε από την 7η στην πρώτη θέση την περασμένη εβδομάδα και πιθανότατα θα κατασκηνώσει εκεί για τον επόμενο μήνα. Με 22,3 εκατομμύρια streams, μάλλον κανείς δεν μπορεί να την απειλήσει.

Το All I Want for Christmas Is You κλείνει αισίως τα 26 του χρόνια, ενώ το τραγούδι της Μπρέντα Λι είναι 62 ετών, γεγονός που μάλλον σημαίνει ότι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια δεν γράφονται πια όπως παλιά…

Την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν μόλις τρία μη-Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο top 10 των αμερικανικών charts. Εκτός από την Κάρεϊ και την Λι, στην 3η θέση είναι το Jingle Bell Rock, του Μπόμπι Χελμς, το It’s the Most Wonderful Time of the Year του Άντι Γουίλιαμς στην 5η θέση, το Feliz Navidad του Χοσέ Φελισιάνο στην 9η θέση και οι Ronettes με το Sleigh Ride στο Νο 10.

Πιο κάτω, στις θέσεις 11-20 βρίσκουμε-φυσικά-τους Wham!, τον Μπινγκ Κρόσμπι και τον Πέρι Κόμο.

