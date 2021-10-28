ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 30-31/10/2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 30.10.2021
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΑΨΑΛΟΥ 16.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2η αγωνιστική
ΟΡΜΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΚΑΛΗΣ 16.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΝΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 16.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
Α. ΛΟΥΚΑ 16.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 31.10.2021
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2η αγωνιστική
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣ
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 2η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ