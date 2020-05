ΠΑΟΚ: Τιμά τη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από το άδικο χαμό του φίλου του ΠΑΟΚ, Νάσου Κωνσταντίνου, μετά από έναν αγώνα Κυπέλλου

και ο Δικέφαλος τίμησε τη μνήμη του από τα social media.

Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά το Νάσο Κωνσταντίνου που σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια έφυγε από τη ζωή. Ο φίλος του Δικεφάλου επέστρεφε στο σπίτι του μετά από έναν αγώνα της ομάδας του στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό.

Δέχθηκε όμως επίθεση και στην προσπάθεια του να την αποφύγει παρασύρθηκε από όχημα στην οδό Αγ. Δημητρίου και κατέληξε μετά μια εβδομάδα νοσηλείας στην εντατική.

“Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ”, γράφει το ποστάρισμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

PAOK FC, Families are forever. We’ll never forget you 3years #PAOKfamily #Nasos #PAOK

