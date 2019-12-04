ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων παιδικών πρωταθλημάτων Σαββατοκύριακου, 7-8/12

Πρόγραμμα αγώνων παιδικών πρωταθλημάτων Σαββατοκύριακου, 7-8/12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 07.12.2019
K16 9η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 16.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K14 9η αγωνιστική
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 10.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K12 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΓΙΑΝΝΙ – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 10.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1
K10 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 11.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K10 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 11.30 ΑΘΛΗΤ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣ – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 11.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1
ΠΕΛΛΑΣ 12.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 11.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K8 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 10.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 11.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
K8 – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 10.30 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1
ΠΕΛΛΑΣ 12.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 12.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K6 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 10.30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.12.2019
K16 9η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 12.30 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ 1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 13.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 11.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
K14 9η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 10.30 ΑΛΜΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 11.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
K12 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 10.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K10 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 11.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K8 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 10.30 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 10.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
K6 – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 11.30 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων παιδικών πρωταθλημάτων Σαββατοκύριακου, 7-8/12
Πρόγραμμα αγώνων παιδικών πρωταθλημάτων Σαββατοκύριακου, 7-8/12