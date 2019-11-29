Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 30/11 και 1/12/2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 30.11.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 15.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 01.12.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 8η αγωνιστική
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ – ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.12.2019 (ΚΥΠΕΛΛΟ 2Η ΦΑΣΗ)
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 14.45 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 30/11 και 1/12/2019
Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 30/11 και 1/12/2019