ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 14-15 και Τετάρτης 18/12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.12.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 10η αγωνιστική
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.12.2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 10η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8η αγωνιστική
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018 – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 15.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 18-12-2019
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 9η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 14-15 και Τετάρτης 18/12
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 14-15 και Τετάρτης 18/12