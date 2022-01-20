ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 22-23 και 26/1/2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.01.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 10η αγωνιστική
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018 – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 15.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛ/ΠΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ – ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 23.01.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 10η αγωνιστική
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
ΡΑΧΩΝΑΣ 11.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.01.2022
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ