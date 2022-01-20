Thursday, 20 January, 2022

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 22-23 και 26/1/2022

logosp 20/01/2022 Αθλητικά, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας, Ποδόσφαιρο

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 22-23 και 26/1/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.01.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 10η αγωνιστική

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική

ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 15.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018 – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική

Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 15.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛ/ΠΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ – ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 23.01.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 10η αγωνιστική

Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική

ΡΑΧΩΝΑΣ 11.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.01.2022

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική

ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

Μοιραστείτε με τους φίλους σας
Μοιράσου με τους φίλους σου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Όροι Χρήσης
Λόγος της Πέλλας 2022 © All Rights Reserved