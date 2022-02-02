ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 2,5,6 και 9/2/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 02.02.2022
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 14.45 Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 05.02.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 1η αγωνιστική
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 15.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 06.02.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 11.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 1η αγωνιστική
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 11.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
Α. ΛΟΥΚΑ 11.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.02.2022
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.30 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ