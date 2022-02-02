Thursday, 3 February, 2022

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 2,5,6 και 9/2/2022

logosp 02/02/2022 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο, ΕΠΣ Ν Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 02.02.2022

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 5η αγωνιστική

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 14.45 Μ.ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 05.02.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 1η αγωνιστική

ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

Ν. ΜΥΛ/ΠΟΥ 15.00 Ν Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 06.02.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 11.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ-ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ

ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική

ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

Π. ΗΛΙΑ 15.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 1η αγωνιστική

ΞΙΦΙΑΝΗΣ 11.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ

Α. ΛΟΥΚΑ 11.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.02.2022

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 9η αγωνιστική

ΔΥΤΙΚΟΥ 15.30 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

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