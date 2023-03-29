ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 29/3 και 1-2/4/2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 29.03.2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 5η αγωνιστική
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018 – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.30 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ–ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ (εξ αναβολής από 25-3-2023)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 01.04.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 26η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 17.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΝΠΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 02.04.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 26η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 17.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική
Π. ΗΛΙΑ 17.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 17.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
ΑΘΥΡΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική
ΡΑΧΩΝΑΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
Α. ΛΟΥΚΑ 17.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ