Wednesday, 29 March, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 29/3 και 1-2/4/2023

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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 29/3 και 1-2/4/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 29.03.2023

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 5η αγωνιστική

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018 – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.30 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ–ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ (εξ αναβολής από 25-3-2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 01.04.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 26η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 17.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική

ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΝΠΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 02.04.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 26η αγωνιστική

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 17.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική

Π. ΗΛΙΑ 17.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 17.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ

ΑΘΥΡΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 3η αγωνιστική

ΡΑΧΩΝΑΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ

Α. ΛΟΥΚΑ 17.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

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